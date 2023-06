Kylian Mbappe dit que le président français Emmanuel Macron n’a aucune influence sur sa carrière au milieu des discussions de sortie du PSG | Nouvelles du football

Kylian Mbappe a déclaré que le président français Emmanuel Macron n’avait aucune influence sur ses choix de carrière alors que l’attaquant du Paris St Germain a perdu son sang-froid jeudi lorsqu’il a été interrogé sur son avenir avec les champions de Ligue 1.

Mbappe a envoyé une lettre au PSG indiquant qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat, qui expire en 2024, mais il a précisé plus tard qu’il n’avait pas demandé au club français de lui permettre de rejoindre le géant espagnol du Real Madrid.

Lorsque Mbappe était lié à un départ du PSG en 2021, Macron l’avait exhorté à rester au PSG et à continuer à jouer dans l’élite française.

Les médias français ont déclaré plus tôt cette semaine que Macron ferait pression pour que Mbappe reste, mais le joueur de 24 ans a simplement réitéré sa position selon laquelle son plan était de rester avec le PSG la saison prochaine.

« Quelle influence a le président ? Sur ma carrière aujourd’hui, en 2023, aucune. Il veut que je reste à Paris, mon objectif est de rester. Nous sommes sur la même longueur d’onde », a déclaré Mbappe aux journalistes avant les éliminatoires du Championnat d’Europe de France. face à Gibraltar vendredi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, explique la confusion et les histoires contradictoires autour de l’avenir de Kylian Mbappe au PSG.



« Est-ce que je vais quitter le PSG ? J’ai déjà répondu, j’ai dit que mon objectif était de rester au PSG, c’est ma seule option pour le moment. Je suis prêt à revenir quand la pré-saison reprendra.

« Je ne pensais pas qu’une lettre avait tué qui que ce soit ou que j’avais offensé qui que ce soit. »

Le PSG est confronté au dilemme de permettre à Mbappe de terminer la dernière année de son contrat et de ne pouvoir récupérer aucun des 180 millions d’euros (154 millions de livres sterling) dépensés en 2017 pour signer l’attaquant de l’AS Monaco.

Mbappe a terminé meilleur buteur de Ligue 1 au cours des cinq dernières saisons.

Image:

Mbappe a souligné son engagement au PSG





« J’y suis habitué depuis que je suis très jeune. Je pense au match de demain. C’est ma seule préoccupation », a-t-il déclaré.

« Ce qui se passe à l’extérieur est secondaire, j’ai toujours réussi à faire les deux. Je veux montrer demain que je suis un grand joueur. »

L’entraîneur français Didier Deschamps a également soutenu Mbappe, qui a été nommé capitaine de l’équipe en mars.

Image:

Mbappe est à la recherche de la gloire de la Ligue des champions avec le PSG





« Nous discutons de beaucoup de choses avec Kylian, c’est le capitaine de l’équipe, il est engagé dans le groupe », a déclaré Deschamps.

« Il n’est pas plus tendu que d’habitude. Il est toujours sous les projecteurs, un peu plus récemment, mais cela n’a aucun impact sur lui et pas du tout sur le groupe. »

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur les plateformes numériques de Sky Sports. Vous pouvez également vous tenir au courant des tenants, des aboutissants et des analyses sur Sky Sports News.