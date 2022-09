Kylian Mbappe dit de rejeter le Real Madrid pour le PSG par le président français Emmanuel Macron

Kylian Mbappe a déclaré que le président français Emmanuel Macron lui avait dit de rester au Paris Saint-Germain plutôt que de déménager au Real Madrid cet été.

Mbappe, 23 ans, était sur le point de rejoindre Madrid pour un transfert gratuit avant qu’un revirement de dernière minute en mai ne le voit signer un nouveau contrat de trois ans au PSG.

La décision a mis fin – pour le moment – ​​à l’une des sagas de transfert les plus médiatisées et les plus longues de ces dernières années, Mbappe ayant été la principale cible à long terme de Madrid.

“Je n’aurais jamais imaginé que j’allais parler avec le président [Macron] de mon avenir”, Mbappé a déclaré au New York Times. “C’est quelque chose de fou, vraiment quelque chose de fou.”

“Il m’a dit:” Je veux que tu restes “, a déclaré Mbappe. “Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es si important pour le pays… Bien sûr, quand le président te dit ça, ça compte.”

Kylian Mbappe photographié avec Emmanuel Macron lors de la finale de la Ligue des champions 2020. Photo par FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Mbappe a précédemment déclaré que c’était le projet sportif du PSG – et non des considérations financières ou autres – qui avait éclairé sa décision.

“Partout où je vais, je vais gagner de l’argent”, a déclaré Mbappe au New York Times. “Je suis ce type de joueur partout où je vais.”

Mbappe a déjà marqué sept buts en cinq titularisations en Ligue 1 cette saison.

Le PSG accueille la Juventus lors de son premier match de groupe de la Ligue des champions mardi, alors qu’il poursuit sa quête pour remporter la compétition pour la première fois.

Ils ont été éliminés par Madrid en huitièmes de finale la saison dernière, malgré des buts de Mbappe dans les deux jambes.

Mbappe n’a pas exclu la possibilité de déménager à Madrid plus tard dans sa carrière, affirmant qu’il ressentait une relation spéciale avec le club.

“On ne sait jamais ce qui va se passer”, a-t-il dit. “Tu n’y es jamais allé [at Madrid]mais on dirait que c’est comme chez toi, ou quelque chose comme ça.”