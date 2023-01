Kylian Mbappe dénonce le président français du football pour son “manque de respect” à Zinedine Zidane

L’attaquant français Kylian Mbappe a apporté son soutien à Zinedine Zidane après que le président de la fédération nationale de football (FFF), Noel Le Graet, a déclaré qu’il ne décrocherait pas le téléphone si l’ancien milieu de terrain l’appelait pour discuter de l’entraînement de l’équipe nationale.

La FFF avait annoncé samedi la prolongation du contrat de l’entraîneur-chef Didier Deschamps après avoir mené la France à une deuxième finale consécutive de la Coupe du monde, où ils ont perdu contre l’Argentine aux tirs au but au Qatar le mois dernier. Zidane était auparavant favori pour succéder à Deschamps.

Lorsqu’on lui a demandé si Zidane, vainqueur de la Coupe du monde avec la France en 1998 et icône nationale, dirigerait désormais l’équipe nationale brésilienne à la place, Le Graet a déclaré à RMC : “Je m’en fous, il peut aller où il veut.

“Je sais très bien que Zidane a toujours été sur le radar. Il avait beaucoup de supporters, certains attendaient le départ de Deschamps… Mais qui peut faire de sérieux reproches à Deschamps ? Personne.

“Il (Zidane) fait ce qu’il veut, ce ne sont pas mes affaires. Je ne l’ai jamais rencontré, nous n’avons jamais envisagé de nous séparer de Didier. Il peut aller où il veut, dans un club… Si Zidane essayait de me contacter ? Certainement pas, je ne décrocherais même pas le téléphone.”

Zidane a été le premier entraîneur à remporter la Ligue des champions trois fois de suite lorsqu’il dirigeait le Real Madrid.

Le joueur de 50 ans, qui a également remporté le Championnat d’Europe 2000 avec la France au cours d’une brillante carrière, est actuellement sans emploi après avoir quitté son poste avec le club espagnol l’année dernière.

“Zidane, c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça”, a déclaré Mbappe sur Twitter après la diffusion de l’interview de Le Graet.

Le limogeage par Le Graet de Zidane en tant que successeur potentiel de Deschamps intervient deux ans après qu’il ait soutenu l’ancien milieu de terrain pour prendre les rênes s’il était disponible.

La ministre française des Sports, Amélie Oudea-Castera, a été l’une des nombreuses personnalités politiques à avoir réagi aux commentaires de Le Graet, affirmant que le président de la “plus grande fédération sportive” du pays avait franchi une ligne.

“Encore des commentaires décalés et en plus un manque de respect honteux, qui nous fait tous mal, envers une légende du football et du sport”, a-t-elle écrit sur Twitter.

L’homme politique français Pieyre-Alexandre Anglade a également demandé des excuses à Le Graet, déclarant sur Twitter : « Zidane est un monument du football et du sport français. Une personnalité aimée de tous les Français… Notre football mérite mieux que ça.”

