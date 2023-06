Kylian Mbappe dément les rumeurs du Real Madrid : « Je continuerai avec le PSG la saison prochaine »

La porte est ouverte au Real Madrid pour essayer de signer Kylian Mbappé car la superstar française a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025.

Le départ soudain de Karim Benzema de Madrid laisse le géant espagnol à court d’un attaquant vedette, et Mbappé fait parfaitement l’affaire.

Cela pourrait être une troisième chance pour Madrid, après que le Paris Saint-Germain a rejeté une offre de 180 millions d’euros (190 millions de dollars) pour Mbappé en 2021. Madrid a encore raté l’année dernière lorsque Mbappé – au milieu de spéculations frénétiques selon lesquelles Madrid le ferait rejoindre – a signé un nouveau contrat avec le PSG.

Il comprenait une option pour une année supplémentaire. Il a maintenant annoncé au club qu’il ne déclencherait pas la prolongation de 12 mois de son contrat, qui expire à la fin de la saison prochaine.

La superstar française a confirmé sa décision dans une lettre au PSG, a déclaré lundi à l’Associated Press une personne au courant de la correspondance. La personne, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat, a également déclaré que le PSG ne permettrait pas à Mbappé de partir en tant qu’agent libre.

Cela a immédiatement soulevé la possibilité d’une guerre d’enchères immédiate de Madrid et d’autres clubs cet été.

Mbappé a posté sur Twitter mardi pour rejeter un article de journal affirmant qu’il souhaitait rejoindre Madrid à partir de cet été.

« LIES », a-t-il écrit, ajoutant : « J’ai déjà dit que je continuerais avec le PSG la saison prochaine, où je suis très heureux. »

Il a déclaré lors des récompenses de fin de saison de la ligue française il y a deux semaines qu’il serait un joueur du PSG la saison prochaine, sans dire s’il resterait plus longtemps.

Cela signifie que le PSG est confronté à la perspective qu’il annule son contrat et parte pour rien à Madrid, ou ailleurs.

Mbappé, 24 ans, a une longue relation avec Madrid.

Il a visité le club quand il était jeune avant de décider à la place de rejoindre Monaco, qui l’a ensuite vendu au PSG en 2017.

Il pourrait être sur un autre vol pour Madrid d’ici peu.

Le vainqueur du Ballon d’Or Benzema a fait ses adieux à Madrid la semaine dernière après 648 matchs, 25 trophées et 354 buts pour le club. Il a rejoint Al-Ittihad pour devenir la dernière star de la ligue saoudienne après Cristiano Ronaldo, qui joue pour Al-Nassr.

Compte tenu de son ambition déclarée de remporter la Ligue des champions et le Ballon d’Or, Mbappé semble peu susceptible de les rejoindre avant un certain temps encore.

Le président madrilène Florentino Pérez devant se reconstruire, cela lui donne une autre chance à Mbappé, d’autant plus que le PSG ne le laissera pas partir gratuitement à la fin de la saison prochaine.

Bien que Madrid doive payer des salaires énormes, le fait que le PSG ne veuille pas le perdre pour rien pourrait faire baisser les frais de transfert.

Madrid a également libéré de l’argent avec Benzema sur la masse salariale avec les autres hauts revenus Eden Hazard et Marco Asensio, qui partent également. Asensio a également été lié à un transfert au PSG, ce qui pourrait être pris en compte dans les négociations.

Un problème qui pourrait potentiellement entraver une offre pourrait être le fait que Madrid se prépare déjà à dépenser 130 millions d’euros (139 millions de dollars) pour signer le milieu de terrain anglais de 19 ans Jude Bellingham du club allemand Borussia Dortmund.

Les clubs sont parvenus à un accord sur le transfert, bien que les détails du contrat doivent encore être « coordonnés et finalisés », a déclaré Dortmund la semaine dernière.

Reportage de l’Associated Press.

