Kylian Mbappe décroche le record du 5e soulier d’or de Ligue 1 lors de la défaite du PSG

L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe a remporté samedi un cinquième soulier d’or français consécutif.

Le but de Mbappe lors d’une défaite 3-2 contre Clermont a terminé son décompte en championnat à 29 et fait de lui le meilleur buteur pour la cinquième fois, à égalité avec le grand français Jean-Pierre Papin et les attaquants argentins à la retraite Carlos Bianchi et Delio Onnis.

Le champion de France PSG et Lens, deuxième, se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine et Marseille, troisième, a obtenu une place au troisième tour de qualification de la lucrative compétition européenne.

Le PSG n’a terminé qu’à un point d’avance sur Lens après la défaite à domicile contre Clermont, qui a également marqué le match d’adieu de Lionel Messi pour le club. Messi a été hué avant le coup d’envoi.

Le PSG menait 2-0 après une tête du départ Sergio Ramos et un penalty de Mbappe. Mbappe a célébré en brandissant une chemise avec le nom de Sergio Rico dessus. Rico, le gardien remplaçant du PSG, a été grièvement blessé après avoir été touché par un cheval lâche en Espagne dimanche dernier.

Clermont a égalisé avant la mi-temps grâce à des buts de Johan Gatien et Mehdi Zeffane. Grejohn Kyei a marqué le vainqueur en convertissant un centre à la 63e.

Reportage de l’Associated Press.

