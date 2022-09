Kylian Mbappe dans Firing Line après Communication Faux Pas

Kylian Mbappe est le golden boy de la France, une icône du sport dans son pays à seulement 23 ans et quelqu’un qui ne peut généralement pas se tromper. Mais l’attaquant du Paris Saint-Germain faisait l’objet de critiques mardi pour un rare faux pas.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

L’attaquant vainqueur de la Coupe du monde a toujours semblé mature au-delà de ses années, à l’aise de parler aux médias même lorsqu’il était encore un adolescent perçant à Monaco.

Il apparaît comme intelligent, réfléchi et drôle dans les interviews et parle déjà couramment l’anglais et l’espagnol.

Pourtant, lundi, il a dérapé.

Mbappe a éclaté de rire avec son entraîneur Christophe Galtier lors d’une conférence de presse lorsqu’une question leur a été posée sur la décision du PSG de se rendre en jet privé à un match dans la ville ouest de Nantes.

Ce voyage, à un modeste 380 kilomètres (240 miles) de Paris, a rencontré un contrecoup en France, le choix du voyage faisant l’objet d’un examen accru de l’empreinte carbone.

Le chef de la compagnie nationale des chemins de fer du pays s’est adressé à Twitter pour souligner que Nantes n’est qu’à deux heures de trajet en TGV.

Le sujet devait être abordé alors que Mbappe et Galtier étaient confrontés à des questions avant le match de mardi en Ligue des champions à domicile contre les géants italiens de la Juventus.

Galtier a ironiquement répondu que le PSG avait demandé à ses organisateurs de voyages s’ils pouvaient se rendre aux matchs « en char à voile ».

“Je n’ai aucune idée”, a ajouté Mbappe lorsqu’on lui a demandé son avis.

“La réaction de Christophe Galtier et Kylian Mbappe montre à quel point ils sont détachés des questions de changement climatique”, a déclaré Agnès Pannier-Runacher, ministre française de la Transition énergétique, sur la chaîne d’information Cnews.

https://www.youtube.com/watch?v=M0zMP4Eif1k” width=”853″ height=”480″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe> <h4>Coup à son image</ h4> <p>Un tel faux pas dans les médias est inhabituel pour Mbappe, un joueur à l'image soignée et aux 75 millions de followers sur Instagram, qui a sa propre fondation caritative, "Inspired by KM", et qui dénonce le racisme en football.</p> <p>"Il a été un peu pris au dépourvu par la question. C'est un coup dévastateur pour son image", a déclaré à l'AFP Frank Hocquemiller, agent de plusieurs footballeurs internationaux français.</p> <p>"Les footballeurs doivent comprendre que si vous êtes un modèle, ou dans son cas une icône , tout a une grande importance », a ajouté Hocquemiller, co-fondateur des consultants en image VIP Consulting et de l'agence Hat Trick Management.</p> <p>« Vous ne pouvez pas avoir 200 millions de followers et des contrats publicitaires valant des millions d'euros , puis attendez-vous à ce que vous disiez n'ait aucune résonance. »</p> <p><strong>LIRE AUSSI La place d’Angleterre de Harry Maguire en danger après avoir abandonné l’ordre hiérarchique de Manchester United

Mbappe a fait les gros titres pour les mauvaises raisons plus tôt cette année lorsqu’il a boycotté un événement marketing pour la Fédération française de football en raison d’une querelle sur l’utilisation de ses droits d’image avec l’équipe de France.

À l’époque, l’entourage du joueur avait déclaré vouloir simplement mieux choisir les marques auxquelles il était associé.

Son attitude sur le terrain a également été remise en question au début de cette saison, car il n’a pas caché sa frustration lorsque Neymar a pris un penalty lors d’un match contre Montpellier que Mbappe a clairement estimé qu’il aurait dû être le sien.

Désormais, en affichant son détachement vis-à-vis des questions environnementales, Mbappe semble avoir gâché une occasion de se présenter comme un “excellent ambassadeur” pour la promotion de voyages plus verts, selon la climatologue française Valérie Masson-Delmotte.

« Cela fait longtemps que je dis à quel point ce serait bien si quelqu’un comme Mbappe pouvait montrer que vous pouvez ramasser vos déchets ou voyager à vélo », a-t-elle déclaré à la radio France Inter.

“Ce qu’il dit, ce qu’il fait, ces choses ont une influence bien au-delà de ce que les scientifiques pourraient dire ou faire, car il inspire tant de gens.”

Néanmoins, Hocquemiller a déclaré que la réponse de Mbappe ne devait être considérée que comme une indiscrétion juvénile.

« Le tout est d’acquérir de l’expérience. Il est vraiment assez mature pour son âge et on a cette impression qu’il ne va jamais se tromper, mais il est comme tout le monde », a déclaré Hocquemiller.

“Quand il parle, il doit comprendre le poids de ses mots et comment ils sont interprétés.”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici