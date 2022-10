Kylian Mbappé coûtera environ 300 millions de dollars sur le marché des transferts actuel

Malgré la signature d’un nouveau contrat avec le PSG il y a tout juste cinq mois, la superstar française Kylian Mbappé est prête à remettre son nom sur le marché des transferts.

La superstar du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, serait extrêmement mécontente de son club actuel. L’international français est censé être tellement bouleversé qu’il veut changer d’équipe dès janvier.

Le journaliste français Julien Laurens a affirmé que le joueur se sentait trompé par le PSG. “Il se sent trahi par le club dans le sens où tout ce que le club lui avait promis lorsqu’il a signé ce nouveau contrat jusqu’en 2025 ne s’est pas produit”, a déclaré Laurens à la radio BBC.

“Les promesses qu’ils signeraient un nouvel attaquant pour qu’il puisse jouer dans sa meilleure position contre l’attaquant, que Neymar ne serait pas là et qu’il serait vendu, qu’ils signeraient un défenseur central et qu’il serait au centre de le projet. Toutes ces choses ne se sont pas produites.

Auparavant, Mbappé a choqué de nombreux sportifs en signant à nouveau avec le club parisien en mai. Bien que les experts et les fans aient supposé qu’il passerait au Real Madrid, Mbappé a plutôt signé le contrat le plus lucratif du sport. En plus de son salaire de base, le Français aurait également reçu une énorme prime de signature pour rester également à Paris.

Kylian Mbappé sur le marché des transferts

A cause de ce contrat massif, un départ du PSG sera difficile. De plus, les champions de France n’ont aucune intention de laisser partir leur star en janvier. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, a même rejeté les affirmations selon lesquelles son joueur voudrait partir. “Je suis avec Kylian Mbappé tous les jours”, a déclaré Campos à Canal Plus. “Il ne m’a jamais parlé de partir en janvier.”

Néanmoins, Telegraph rapporte que les prétendants devront payer un minimum de 291 millions de dollars pour transférer Mbappé dans leur club. Ces frais pourraient même atteindre 340 millions de dollars.

Un transfert en janvier semble très peu probable pour le moment. Même un déménagement estival loin de Paris serait extrêmement difficile à réaliser pour un club. Le Real Madrid était auparavant intéressé par la signature de Mbappé sur un transfert gratuit l’été dernier, mais il reste à voir s’il débourserait l’argent massif pour des frais de transfert.

Il semble que le joueur et l’équipe pourraient être mis dans une impasse. Soit Mbappé pourrait sortir de force du club, soit le PSG cède à ses exigences.

PHOTO : IMAGO / HMB-Media