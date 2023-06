Kylian Mbappe cotes du prochain club: cotes du Real Madrid sur les favoris pour signer la superstar du PSG

Le Real Madrid est désormais le favori pour signer la superstar du PSG Kylian Mbappe cet été après l’annonce par le Français qu’il ne prolongerait pas son contrat à Paris.

Los Blancos sont maintenant 4/6 avec talkSPORT BET’s cotes de transfert pour signer l’international français, menant Newcastle et Manchester City dans la chasse au vainqueur de la Coupe du monde.

1 Le Real Madrid a toutes les chances de signer Kylian Mbappe avec talkSPORT BET

Le vainqueur de la Coupe du monde de France est lié à un départ du PSG depuis quelques fenêtres de transfert maintenant, et le Real Madrid a longtemps été considéré comme la destination naturelle de l’attaquant.

Le joueur de 24 ans a passé six saisons au PSG, marquant 212 buts et décrochant 98 passes décisives en 260 matches avec les Parisiens.

L’attaquant n’a plus qu’un an sur son contrat de deux ans qu’il a signé l’été dernier, et l’ancienne star monégasque a récemment déclaré qu’il ne prolongerait pas davantage le contrat.

On pense que le PSG préfère l’idée de vendre l’attaquant cet été pour une grosse somme d’argent, plutôt que de garder le joueur de 24 ans pour une autre saison et de le perdre gratuitement cette fois l’année prochaine.

Le Real Madrid a annoncé le départ de son attaquant de longue date Karim Benzema en Arabie saoudite et est maintenant sur le marché pour trouver un remplaçant capable.

Selon certaines rumeurs, Harry Kane intéresserait les propriétaires du Bernabeu, mais l’Anglais a 30 ans et on pense que Tottenham voudrait plus de 100 millions de livres sterling pour lui, ce que la hiérarchie madrilène pourrait ne pas être prête à dépenser pour quelqu’un dans la trentaine.

Le PSG a également annoncé le départ de l’un de ses joueurs vedettes à Lionel Messi, dont le transfert à l’Inter Miami a été confirmé, avec une autre star, Neymar, qui se dirigerait également vers la sortie à Paris.

Mbappe a remporté tous les trophées nationaux à sa disposition en France à plusieurs reprises, mais n’a pas encore remporté de médaille de vainqueur de la Ligue des champions, ce qui pourrait être à sa portée s’il déménageait à Madrid et rejoindrait le club le plus titré de la compétition.

Kylian Mbappé cotes du prochain club (PARI SPORTIF)

Real Madrid – 4/6

Newcastle – 14/1

Manchester City – 16/1

N’importe quel club italien – 16/1

Liverpool – 20/1

Bayern Munich – 25/1

Newcastle a également été mentionné dans le même souffle que Mbappe suite à la récente prise de contrôle des Magpies, ce qui en a fait potentiellement le club le plus riche du monde.

L’équipe d’Eddie Howe a obtenu un classement improbable dans le top quatre de la Premier League au cours de la saison qui vient de se terminer, ce qui signifie que le football de la Ligue des champions se rendra à St James ‘Park pour la première fois depuis 2003.

Newcastle serait certainement en mesure de se permettre le Français, mais on pense que le joueur de 24 ans pourrait préférer passer à une équipe gagnante du trophée plus établie.

Manchester City est également dans le coup à 16/1 mais après avoir signé la machine à buts Erling Haaland la saison dernière, il est peu probable que l’équipe de Pep Guardiola soit à la recherche d’un nouvel homme pour mener sa ligne dans un avenir proche.

Un transfert potentiel en Serie A est également au prix de 16/1, tandis que Liverpool et le Bayern Munich sont légèrement plus en retrait dans l’ordre hiérarchique à 20/1 et 25/1 respectivement.

