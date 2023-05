Kylian Mbappe Brace aide le PSG à mettre en déroute Ajaccio alors que Lionel Messi revient de la suspension du club

Kylian Mbappe du PSG, centre, célèbre après avoir marqué le troisième but de son équipe lors du match de football de Ligue 1 entre le Paris Saint Germain et l’AC Ajaccio au stade du Parc des Princes à Paris, le samedi 13 mai 2023. (AP Photo/Michel Euler)

Fabien Ruiz et Achraf Hakimi ont marqué un but chacun, tandis que Mbappe a enregistré un doublé contre les lutteurs. Mohammed Youssouf a marqué un but contre son camp alors que le club de la capitale a récolté les trois points offerts avec sa victoire 5-0