Kylian Mbappe: “Aucune chance” que l’attaquant français quitte le Paris Saint-Germain au mercato de janvier | Nouvelles du football

Le Paris Saint-Germain est catégorique sur le fait qu’il n’y a “aucune chance” que Kylian Mbappe parte en janvier et a démenti les informations selon lesquelles il aurait créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour attaquer l’attaquant.

Le journal en ligne français Mediapart affirme que le PSG a utilisé une agence de communication pour créer de faux comptes de médias sociaux afin d’attaquer des personnalités du football, dont Mbappe.

Le club a répondu aux affirmations en disant : “Le Paris Saint-Germain nie complètement et totalement les affirmations de Mediapart.

Le PSG est une marque mondiale et s’engage en permanence avec des agences de médias sociaux du monde entier – locales et internationales – pour promouvoir et célébrer l’excellent travail du Club, de ses collaborateurs et de ses partenaires – comme toutes les entreprises.

“Le club n’a jamais passé de contrat avec une agence pour saper une personne ou une institution.”

Image:

Mbappe serait préoccupé par un manque d’ambition





Une source senior du club a ajouté : “Pensez-vous vraiment que nous avons engagé une agence pour attaquer nos propres joueurs ? Surtout Mbappé ?

“Nous avons passé toute sa carrière à le charmer et à l’encourager à rester, y compris plus récemment à impliquer le président Macron. Mais en même temps, nous l’avons trollé ? C’est une blague.

“S’il y avait une agence qui faisait les choses de sa propre initiative, c’est à elle de répondre et nous enquêterons – mais absolument rien n’a été fait sous la direction du club.”

Une source proche du joueur a déclaré Sky Sports Nouvelles: “Il veut partir toutes les semaines”, lorsqu’on lui demande si son désir est pour une sortie en janvier.

Lorsqu’on lui a demandé comment cela se passerait, la source a ajouté : “Ils vont probablement s’embrasser et se réconcilier, mais cela va continuer à éclater encore et encore”.

Des informations parues dans les médias espagnols ont affirmé mardi que Mbappe se rendait à une corrida à Madrid aujourd’hui. Mais, selon ses réseaux sociaux, Mbappe sera à un événement caritatif à Nîmes cet après-midi.

Des sources du PSG pensent que les histoires sur Mbappe sortent d’Espagne et visent à déstabiliser le PSG. Ils affirment que les rapports sont “absolument absurdes” et “complètement nuls”.

Mbappe est mécontent de jouer au milieu, alors que sa relation avec Neymar n’est pas excellente et qu’il est déçu de la stratégie de transfert du club.

Pourquoi Mbappe est-il malheureux au PSG ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, révèle pourquoi Kylian Mbappe est mécontent du Paris Saint-Germain et donne la position du club à ce sujet.



Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

“Mbappe est mécontent du PSG en ce moment car il n’aime pas le rôle qu’il joue dans l’équipe. On lui demande de jouer en tant qu’attaquant central et il n’aime pas la tactique utilisée par le nouvel entraîneur-chef Christophe Galtier.

“De plus, sa relation avec Neymar n’est pas géniale. Il y a toujours eu des problèmes entre les deux joueurs et il est également mécontent de la stratégie de transfert du PSG cet été.

“Si nous revenons quelques mois en arrière, tout le monde s’attendait à ce qu’il quitte le PSG car son contrat arrivait à expiration et tout le monde s’attendait à ce qu’il déménage au Real Madrid.

“Il a changé d’avis et a signé un nouveau contrat au PSG, mais des promesses lui ont été faites sur la stratégie du club et il estime que ces promesses n’ont pas été tenues. Il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles il est mécontent.”

Où pourrait aller Mbappe s’il quitte le PSG ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’expert du football européen Kevin Hatchard donne un meilleur aperçu des raisons pour lesquelles Kylian Mbappe pourrait être mécontent au PSG et où il pourrait aller ensuite.



L’expert du football européen Kevin Hatchard s’exprimant sur Sky Sports News :

“Je pense qu’il y a un élément de posture ici pour être honnête. Le PSG voulait désespérément qu’il signe un nouveau contrat cet été et il sentait qu’il allait avoir beaucoup d’influence et il y avait le sentiment qu’il avait une liste de courses de ce qu’il voulait.

“C’est en partie parce qu’il pensait que Neymar allait quitter le club cet été et le contraire s’est produit : il joue bien et marque et marque des buts aux côtés de Lionel Messi. Ils avaient ce lien à Barcelone. Mbappe joue l’avant-centre et ce n’est pas ce qu’il voulait faire.

Image:

Mbappe a fait part de son intention de quitter Paris





“Il y a eu récemment un message sur les réseaux sociaux – #pivotgang – qui implique qu’il veut qu’un avant-centre joue au lieu d’être le numéro neuf. Il n’est pas content de cela et de certaines des affaires de transfert.

“Mais de manière réaliste – où va-t-il aller? Il a fermé la porte au Real Madrid cet été, je pense qu’ils ont été assez blessés par cela et ce serait une descente pour le Real d’aller ensuite dépenser 200 millions de livres sterling pour un joueur qu’ils aurait pu obtenir gratuitement il y a quelques mois.

“Il y a des clubs qui ont les chiffres. Un club comme Newcastle, par exemple, serait désespéré d’essayer de faire une déclaration en signant, mais même s’ils ne sont pas libres et faciles sur ce qu’ils peuvent faire sur le marché.

“C’est une situation difficile pour lui car il y a très peu de clubs qui pourraient faire passer le paquet que le PSG voudrait et qu’il voudrait personnellement. On parle beaucoup de Liverpool – vont-ils engager cette somme d’argent, aussi incroyable comme Mbappe est? Ce serait un changement majeur par rapport à ce que le club a fait auparavant.