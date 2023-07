Kylian Mbappe appelle au calme alors que les émeutes se poursuivent à travers la France pour une quatrième nuit | Nouvelles du monde

Kylian Mbappe a publié une déclaration appelant à la fin des émeutes qui ravagent la France.

Le Vainqueur de la coupe du monde et le natif de Paris s’est adressé à Twitter pour dire que « la violence doit cesser » alors que les troubles se sont poursuivis pour une quatrième nuit à travers le pays.

Des dizaines de milliers de policiers ont été envoyés dans les rues dans le but d’empêcher des émeutes généralisées à la suite de la fusillade mortelle par la police d’un jeune de 17 ans, les navetteurs se précipitant chez eux avant la fermeture anticipée des services de transport pour des raisons de sécurité.

Le policier accusé d’avoir appuyé sur la gâchette mardi s’est vu remettre une accusation préliminaire d’homicide volontaire après que le procureur Pascal Prache a déclaré que sa première enquête l’avait amené à conclure que « les conditions d’utilisation légale de l’arme n’étaient pas remplies ».

Voici la France déclaration traduite d’international dans son intégralité :

« Comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués par la mort brutale du jeune Nahel. En premier lieu, nos pensées vont à lui et à sa famille à qui nous présentons nos sincères condoléances.

« Évidemment, nous ne pouvons pas rester insensibles aux circonstances dans lesquelles cette mort inacceptable s’est produite.

« Depuis cet événement tragique, nous assistons à l’expression d’une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons endosser la forme.

« Venant pour beaucoup d’entre nous des quartiers populaires, ces sentiments de douleur et de tristesse, nous les partageons aussi.

« Mais à cette souffrance s’ajoute celle d’assister impuissant à un véritable processus d’autodestruction.

« La violence ne résout rien, encore moins lorsqu’elle se retourne inévitablement et inlassablement contre ceux qui l’expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins.

« C’est votre propriété que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d’épanouissement et de proximité.

« Dans ce contexte de tension extrême, nous ne pouvons rester silencieux et notre conscience civique nous incite à appeler à l’apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation.

« Celle des acteurs sociaux, parents, grands ou petits frères et sœurs de nos quartiers, qui doivent œuvrer pour ramener la paix dans nos villes.

« Le ‘vivre ensemble’ auquel nous sommes attachés est en danger, et il est de notre responsabilité à tous de le préserver.

« Il existe d’autres moyens pacifiques et constructifs de s’exprimer. C’est en cela que nos énergies et nos pensées doivent se concentrer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction. »

Mbappe a précédemment tweeté à propos de l’incident mercredi en disant : « Je me sens mal pour ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont à la famille et aux proches de Nahel, ce petit ange parti bien trop tôt. »