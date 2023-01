Kylian Mbappe a snobé Liverpool l’été dernier | Man Utd et Chelsea veulent le gardien de Brentford David Raya – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux de jeudi…

L’ATHLÉTIQUE

Liverpool était en tête pour signer Kylian Mbappe pour un montant record de 171 millions de livres sterling cet été, mais aurait été snobé par le joueur qui a décidé qu’il voulait rester au Paris Saint-Germain.

Le défenseur du New York City FC Alexander Callens devrait snober un certain nombre de clubs à travers l’Europe pour signer avec l’équipe espagnole de Gérone.

Image:

L’attaquant de la France et du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe a remporté le Soulier d’or lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.





LE SOLEIL

Manchester United et Chelsea ont rejoint la course pour recruter le gardien de but très apprécié de Brentford, David Raya, pour environ 20 millions de livres sterling.

Mick McCarthy devrait être nommé nouveau manager de Blackpool à la suite du limogeage de Michael Appleton mercredi.

Le chronométrage de style Coupe du monde sera introduit en Premier League la saison prochaine, avec des matchs susceptibles de durer plus de 100 minutes sur une base régulière, tandis que les raisons des décisions VAR seront communiquées aux fans pendant le match.

Bournemouth et Nottingham Forest sont en lice pour recruter le gardien du Paris Saint-Germain Keylor Navas, qui a également été lié à un transfert dans le nouveau club de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr.

Jake Paul et Tommy Fury auraient passé des tests antidopage avant un combat proposé le 25 février.

Image:

Manchester United et Chelsea sont intéressés par la signature du gardien de Brentford David Raya





LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

West Ham a fait une offre pour l’attaquant d’Aston Villa Danny Ings alors qu’ils cherchent à résoudre leurs problèmes en marquant des buts et en s’éloignant de la zone de relégation.

ÉTOILE QUOTIDIENNE

Arsenal envisage de parier sur la sauvegarde de son transfert en janvier dans le but de constituer les fonds nécessaires pour tenter de signer le milieu de terrain de West Ham Declan Rice cet été.

LES TEMPS

Des sources proches du processus d’appel d’offres pour Manchester United ont laissé entendre que le plus grand challenger de Sir Jim Ratcliffe viendrait des États-Unis, où l’appétit pour d’énormes investissements dans les franchises sportives reste élevé.

David Moyes sera absent en tant que manager de West Ham ce week-end si le club perd son affrontement crucial en Premier League avec Everton, après qu’un accord sur la position a été conclu lors d’une réunion du conseil d’administration mardi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol et Dharmesh Sheth du Transfer Show expliquent comment la prise de contrôle potentielle de Manchester United pourrait avoir un impact sur leur activité de transfert



COURRIER QUOTIDIEN

La société d’investissement américaine Sixth Street, qui entretient des liens étroits avec le Real Madrid et Barcelone, a démenti les allégations selon lesquelles elle voudrait acheter une participation dans Manchester United.

Manchester United a rejeté une offre de prêt de West Ham pour Harry Maguire et ne prévoit pas de permettre au défenseur anglais de partir ce mois-ci, bien qu’il se retrouve désormais derrière son coéquipier international Luke Shaw.

Lewis Hamilton ne fait actuellement pas partie de l’offre de Sir Jim Ratcliffe pour acheter Manchester United.

Manchester City est sur le point d’ouvrir des pourparlers avec Julian Alvarez sur un nouveau contrat après son impressionnant début de vie en Premier League.

La Football Association a demandé au cabinet de recrutement pour la diversité Perrett Laver de diriger sa recherche d’une nouvelle figure de proue de la lutte contre la discrimination, un poste qui reste vacant six mois après avoir été libéré.

Image:

Manchester United aurait rejeté une offre de prêt de West Ham pour le capitaine Harry Maguire





Cristiano Ronaldo a du mal à trouver un preneur pour un rôle de 4 500 £ par semaine en tant que chef à domicile en raison de demandes telles que la préparation quotidienne de sushis et de spécialités portugaises.

Joan Laporta a demandé à Barcelone d’être patient avec le fils de Ronaldhino, Joao de Assis Moreira, après avoir échoué à convaincre le personnel du club pendant l’entraînement.

Lewis Hamilton se serait vu offrir une prolongation de 62 millions de livres sterling par saison par Mercedes et évalue l’accord, qui comprend un rôle d’ambassadeur de 10 ans après sa retraite.

Le fabricant anglais de kits Rhino menace de poursuites judiciaires contre les organisateurs de la Coupe du monde de rugby après avoir fait part de ses inquiétudes quant à la manière dont ils ont perdu leur contrat au profit de leurs rivaux Aramis.

DAILY MIRROR

Leicester City a mis à disposition Ayoze Perez, Jannik Vestergaard, Caglar Soyuncu et Dennis Praet alors qu’ils cherchent à libérer des fonds pour les dépenses de janvier, qui pourraient commencer par la signature du défenseur du FC Copenhague Victor Kristiansen.

Barcelone a ouvert des pourparlers avec l’Atletico Madrid sur la signature de l’ailier Yannick Carrasco.

Le chef de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il serait heureux de laisser Mick Schumacher quitter son rôle de pilote de réserve si un autre pilote de Formule 1 devenait disponible pour lui.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dharmesh Sheth et Kaveh Solhekol du Transfer Show résument les dernières nouvelles sur les transferts des 20 clubs de Premier League



L’INDÉPENDANT

Manchester United a fait une offre de contrat améliorée à l’impressionnant jeune attaquant Alejandro Garnacho.

LE GARDIEN

Tottenham aurait vu sa première offre officielle pour le défenseur du Sporting Lisbonne Pedro Porro rejetée par le club portugais.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

Le patron de Hearts, Robbie Neilson, continue de travailler sur un accord pour ramener Callum Paterson à Tynecastle depuis Sheffield mercredi.

Aberdeen est l’un des nombreux clubs intéressés par le défenseur de Sunderland Bailey Wright.