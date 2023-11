Kyler Murray « sans émotion » avant les débuts des Cardinals en 2023

TEMPE – Il a fallu beaucoup de temps pour que le quart-arrière Kyler Murray revienne à l’action après sa déchirure du LCA.

Après 11 mois jour pour jour après sa défaite en décembre contre les New England Patriots, Murray aura enfin l’occasion de montrer au nouveau régime ce qu’il apporte contre les Falcons d’Atlanta.

Le 12 décembre, la carrière de Murray a pris un tournant difficile et rempli de points d’interrogation quant à savoir s’il reviendrait un jour à une forme similaire.

Désormais, le 12 novembre, il commencera à travailler sur son prochain chapitre sans oublier le chemin qu’il a parcouru pour revenir à ce point.

Comment se sent le quart Kyler Murray des Cardinals de l’Arizona avant ses débuts en 2023 lors de la semaine 10 contre les Falcons ? « Un peu sans émotion dans un sens. N’essayez pas d’être trop haut, trop bas. En fin de compte, nous jouons au football. 🎥 : @Tdrake4sports pic.twitter.com/HrfJLQdvp5 – Arizona Sports (@AZSports) 9 novembre 2023

“Je suis plutôt impassible dans un sens, je n’essaie pas d’être trop haut ou trop bas”, a déclaré Murray jeudi, s’adressant aux médias pour la première fois depuis le camp d’entraînement. « En fin de compte, nous jouons au football. C’est une bénédiction de pouvoir être là-bas avec mes coéquipiers, de bouger, de courir, de marcher.

«Cela a duré 10 mois (postopératoires) très longs. Je n’ai jamais affronté cela auparavant, alors je fais la même chose tous les jours, j’essaie de m’améliorer chaque jour, parfois je ne me sens pas bien, parfois je me sens mieux. Être ici maintenant, c’est un bon sentiment.

Désormais, les émotions sont plus faciles à contrôler pendant l’entraînement et les entraînements. Lors d’un match ? C’est une toute autre histoire.

La confiance est la clé

En ce qui concerne le retour de Murray, cela se résumait en grande partie à deux facteurs :

Être prêt physiquement et mentalement.

Peu importe à quel point Murray se sentait physiquement – ​​le QB a déclaré qu’il se sentait bien « depuis un certain temps maintenant » – il y aurait toujours un obstacle mental associé à son retour à l’action.

L’une des plus grandes questions était celle-ci : fera-t-il confiance à son genou lorsque les lumières s’allumeront ?

“Si j’y pensais maintenant, je ne serais pas ici”, a déclaré Murray. « Quand les gens posent ce genre de question, c’est comme si je ne pouvais pas m’améliorer si je n’y fais pas confiance, même en courant pour la première fois.

«Pour aller mieux, je dois lui faire confiance. Si le médecin me dit que je vais bien, si (le coordinateur du reconditionnement, Buddy Morris) me dit que je vais bien, alors tout va bien. Mais en ce qui concerne le fait d’avoir peur, vous disposez d’une journée de répétitions pour être plutôt hésitant. Après cela, nous devons y aller. C’était un peu cet état d’esprit.

Rouiller? Quelle rouille ?

L’entraîneur-chef Jonathan Gannon a émis un avertissement réaliste en parlant du retour de Murray cette semaine.

Il y a une chance légitime que Murray ne soit pas le joueur qu’il était dès le départ.

Ne dis pas ça à Murray.

“Il m’a dit ça en face et je me suis en quelque sorte moqué de lui”, a déclaré Murray. « Je comprends le processus de réflexion, mais chaque fois que je touche le terrain, j’essaie de faire mon truc. C’est gagner et faites-le à un niveau élevé.

«Je comprends le processus de réflexion du type : ‘Vas-y doucement, ne sois pas trop dur avec toi-même.’ J’ai raté toutes les répétitions, j’ai raté toutes les répétitions du camp, j’ai raté toute la pré-saison. J’ai raté tout ce temps. J’entends ce qu’il dit. Mais ce n’est pas dans ma tête.

La route qui était

Compte tenu de l’ampleur de la blessure et du fait que Murray n’avait jamais fait face à quelque chose de pareil tout au long de sa carrière de footballeur, il aurait pu être facile pour le QB de s’enfoncer dans un trou.

Heureusement pour le QB, un système de soutien composé de sa famille, de ses amis et de Morris a aidé Murray à rester dans le droit chemin alors qu’il traversait tous les hauts et les bas qui accompagnent le rebond d’une déchirure du LCA.

«Je suis extrêmement reconnaissant. J’avais le meilleur groupe possible sur lequel je pouvais m’appuyer et me soutenir », a déclaré Murray. «J’étais plutôt doué pour être debout moi-même, pas trop de jours négatifs tout au long de tout cela. Il y a eu quelques moments où vous ne vous sentez pas aussi bien que vous le souhaiteriez et c’est frustrant, mais en fin de compte, le but final était de revenir et d’être moi.

« C’est ce qui m’a poussé chaque jour. Il ne s’agissait pas de facteurs ou de motivations externes. Cela a dû venir de l’intérieur, mais je suis cependant reconnaissant envers les gens qui m’entourent.

Quant à ce que Murray a gagné à travers toutes les épreuves et tribulations pour revenir là où il est aujourd’hui ?

“Un nouveau niveau de résilience.”

“J’avais déjà l’impression d’avoir cette puce sur l’épaule, mais jamais à bout de quoi que ce soit, jamais déprimé”, a déclaré Murray. « J’ai toujours l’impression que je peux tout gagner, mais quand vous traversez quelque chose comme ça, vous découvrez très rapidement qui vous êtes et ce que vous faites. Je pense que tout arrive pour une raison et au bon moment.

Cette fermeture

Murray est sur le point de reprendre une attaque de la NFL qu’il n’a pas encore dirigée dans un contexte de match.

L’approche des raids aériens appartient au passé pour cette franchise, et personne ne regarde en arrière.

“Le verbiage, la terminologie et la façon dont nous faisons les choses sont complètement différents maintenant, mais ça a été bien”, a déclaré Murray. «Je suis à l’aise avec ça. (Le coordinateur offensif Drew Petzing) l’explique très bien, l’entraîne très bien vers le T. Il y a tellement de détails à ce sujet. Je l’aime. Le souci du détail a été formidable pour moi. Je suis ravi d’y aller et d’exécuter.

Ce qui excite #AZCardinaux Le quart Kyler Murray le plus à son retour à l’action ? « Je joue juste au football. … Évidemment, je n’ai pas joué pour JG, pour Drew mais j’ai pu en être témoin ces derniers mois. J’ai vu ce qui a été mis dedans, j’ai vu le travail. » pic.twitter.com/DXmbBxuqar -Tyler Drake (@Tdrake4sports) 9 novembre 2023

Aux yeux de Murray, ce ne sont pas les efforts concertés pour diriger le rocher, le travail supplémentaire sous le centre, les détails ou l’utilisation de décors de plus de 12 personnes qui ressortent le plus.

C’est à quel point cette attaque est proche du succès.

Ce n’est pas parce que Murray n’a pas pris de photo de match qu’il est inconscient de ce qui s’est passé offensivement neuf semaines après le début de la saison.

“Il y a quelques jeux ici ou là où nous nous tirons une balle dans le pied”, a déclaré Murray. « Nous n’en sommes vraiment pas si loin. Les gens peuvent penser que nous sommes une mauvaise équipe de football. Nous ne sommes pas une mauvaise équipe de football. Nous devons nettoyer certaines choses et nous devons faire plus de jeux. C’est ce qui compte, c’est de faire des jeux.

“Je pense que nous avons un groupe très talentueux et je pense que nos chiffres, leurs chiffres offensifs, nous ne jouons peut-être pas comme nous nous sentons capables de jouer”, a ajouté le QB. « Notre bilan le dit évidemment, mais je suis ravi d’y aller et de pouvoir donner à ces gars l’opportunité de connaître le succès et de gagner ensemble. J’ai hâte d’y être.”

À l’approche de la semaine 10, l’offensive des Cardinals se situe dans la moitié inférieure de la ligue en termes de verges totales (289,7) et de points par match (16,8) et se situe devant seulement les Giants de New York (155) en verges par la passe par match (162,7). ).

Traduction : Il y a beaucoup à améliorer pour Murray and Co.

