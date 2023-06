Kyler Murray n’est peut-être pas une superstar. Mais il est à un tournant fascinant

Martin Rogers FOX Sports Insider

C’était la semaine 8 de la saison 2021 de la Ligue nationale de football et Kyler Murray défilait sur le terrain.

Le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona parcourait des verges avec son bras précis et ses pieds agités, et il semblait qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul résultat. Parce que c’était Murray. Il avait commencé un entraînement potentiellement gagnant jeudi soir contre les Packers de Green Bay sur sa propre ligne d’un mètre, et maintenant il n’y avait plus que quatre mètres à parcourir et 15 secondes à jouer.

Cela semble extraordinaire de penser maintenant, 20 mois plus tard et avec Murray ayant chuté de manière drastique dans l’ordre hiérarchique national des QB et les Cardinals ayant implosé de manière spectaculaire, mais c’était le match le plus attendu de la saison à ce point. Arizona était 7-0, Green Bay 6-1.

Murray était un joueur au sommet de ses pouvoirs, dans une équipe en plein essor et pleine de confiance, et si lui et eux ne semblaient pas complètement imparables, c’était quelque chose de sacrément proche. La célébrité n’a pas seulement fait signe à Murray; il était déjà là, la pièce maîtresse d’un concurrent du Super Bowl.

Et puis, pouf.

Ex-Cardinals GM sur QB Kyler Murray: « Il peut s’améliorer »

Une passe destinée à AJ Green a été lancée tôt et interceptée par Rasul Douglas. Les Packers ont agenouillé l’horloge. La trajectoire depuis pour Murray et les cardinaux n’a pas seulement été une baisse; ça a été une plongée tête baissée dans une cage d’ascenseur.

À quelle vitesse nous nous sommes habitués à ce que l’Arizona soit mauvais. Depuis cette nuit-là, l’équipe a une fiche de 8-19, assez pour que l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury soit renvoyé en janvier, tandis que le directeur général Steve Keim a démissionné pour des raisons de santé. Ils devraient être l’une des pires équipes de la ligue en 2023 et toute bonne nouvelle se limite à des mesures administratives avisées conçues pour faciliter une reconstruction.

Murray n’est plus considéré comme l’un des meilleurs QB du moment et une mégastar avec un brillant avenir. Alors qu’il se remet d’une blessure au LCA subie vers la fin de la saison dernière, on ne sait pas combien de temps il sera de retour. Les suppositions et les rapports vont de la faible possibilité qu’il commence la saison à un retour à la semaine 12.

[Williams: Kyler Murray, Trey Lance headline NFC West questions as offseason work ends]

« Je sais qu’il progresse », a déclaré le nouvel entraîneur-chef Jonathan Gannon aux journalistes le mois dernier. « Je veux dire, il est loin, mais nous ne jouons pas longtemps non plus. Donc je me sens bien là où il est. »

La prolongation de contrat qu’il a signée il y a un an ressemble à un point d’ancrage pour la franchise. Cinq ans, 230,5 millions de dollars ne correspondent pas vraiment parfaitement à un redémarrage. Avec un trésor de choix de repêchage alléchants en possession de l’Arizona et un repêchage lourd de QB à venir l’été prochain, Murray est considéré comme l’un des quarts-arrière les plus susceptibles de ne plus être avec son équipe après l’année en cours, même avec un énorme paiement inévitable sur les livres des cardinaux.

La NFL est la ligue sportive la plus impitoyable, la maison ultime de ce que vous avez fait pour moi ces derniers temps, un endroit où les spirales descendantes ne sont pas rares. Malgré tout cela, la chute de Murray et des Cardinals a été particulièrement drastique.

Tout a été bâclé. C’est comme si chaque bonne fortune et chaque prise de décision solide avaient été épuisées dans ce début frénétique de 2021. Rien ne s’est bien passé depuis, pas même l’exécution de l’accord de Murray, qui comprenait initialement un addendum faisant référence à l’étude personnelle du livre de jeu. Quelle que soit l’intention derrière cela, cela a été interprété comme une clause « nous ne vous faisons pas confiance pour faire vos devoirs » et a laissé le joueur et son employeur exposés au ridicule.

Et maintenant ?

Murray reçoit en fait une publicité positive pour la façon dont il gère sa cure de désintoxication, avec des détails indiquant qu’il passe des heures sur des heures au centre d’entraînement de l’équipe tout en jouant un rôle actif et engagé dans les réunions d’équipe.

« J’étais un fan de Kyler Murray auparavant », a déclaré le plaqueur gauche DJ Humphries à l’Arizona Republic. « Mais je suis un grand fan de Kyler Murray maintenant, c’est sûr. »

Cela pourrait devenir délicat si Murray n’est pas disponible avant plusieurs semaines dans la saison et si les Cardinals prennent un aussi mauvais départ que la plupart des gens s’y attendent. C’est hypothétique, évidemment, mais que faites-vous de Murray à ce moment-là ?

Jetez-le et voyez ce qu’il peut faire ? Lui donner plus de temps pour récupérer ? Essayez-vous de le faire paraître aussi beau que possible afin de générer un retour sur lui sur le marché commercial ?

Cela devient trouble et désordonné à la fin de la saison à venir. Si les Cardinals sont en mesure de décrocher un QB de premier plan dans le repêchage, ils pourraient sûrement être persuadés de passer à Murray – mais son contrat aurait plus de 80 millions de dollars en argent mort restant. Si l’Arizona pouvait organiser un échange, il économiserait 38,9 millions de dollars sur le plafond de 2024.

Mais le plus remarquable est que nous parlons même ainsi, et qu’une telle issue semble maintenant probable. D’où se trouvait Murray et la direction dans laquelle il semblait se diriger, jusqu’à cela.

La plupart des joueurs ne deviennent jamais des stars. Certains ont passé des années dans ce royaume d’élite. Murray en a parlé pendant un bref instant. Et puis, avec cet espoir vacillant pour les cardinaux, il a disparu.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

