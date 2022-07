Kyler Murray: le quart-arrière des Arizona Cardinals accepte une prolongation de contrat de 230,5 millions de dollars | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kyler Murray a convenu d’une prolongation de cinq ans de 230,5 millions de dollars avec les Cardinals de l’Arizona, faisant de lui le deuxième quart-arrière le mieux payé par an.

La star des Cardinals de l’Arizona, Kyler Murray, a accepté une prolongation de contrat qui fera de lui l’un des quarts-arrière les plus riches de la NFL, selon plusieurs rapports.

Les Cardinals ont officiellement annoncé jeudi la prolongation de contrat de cinq ans de Murray, mais n’ont pas divulgué les conditions financières. Cependant, l’accord aurait une valeur de 230,5 millions de dollars, dont 160 millions de dollars garantis.

L’accord fait suite à des mois de va-et-vient entre le camp de Murray et les Cardinals.

En février, Murray a nettoyé sa page Instagram de toutes les références aux cardinaux, faisant apparaître son mécontentement à l’égard de son contrat à l’époque.

Son agent a ensuite publié une déclaration de plus de 1 000 mots disant que Murray voulait un nouveau contrat.

En mai, le directeur général des Cardinals, Steve Keim, a déclaré qu’il pensait que les deux équipes “pourraient faire quelque chose cet été”.

Murray n’a assisté qu’à une seule session des OTA volontaires de cette année.

Murray, 24 ans, a été repêché premier au classement général par les Cardinals en 2019 et s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs jeunes QB de la ligue, aidant les Cardinals à passer de cinq victoires en 2019 à huit en 2020 puis à 11 en 2021.

En 2021, Murray a réussi 3 787 verges et 24 touchés contre 10 interceptions, et il s’est également précipité pour 423 verges et cinq scores la saison dernière.

Murray a fait ses débuts en séries éliminatoires contre les Rams de Los Angeles lors de la ronde des jokers NFC et sa performance n’a pas impressionné. Il a complété 19 des 34 passes pour seulement 137 verges et deux interceptions dans une défaite de 34-11.

En trois saisons, Murray a une fiche de 22-23-1 en tant que partant. Il a réussi 11 480 verges, 70 touchés et 34 interceptions, tout en se précipitant pour 1 786 verges et 20 scores en 46 départs.

Les Cardinals ont sélectionné Murray hors de l’Oklahoma des mois après avoir été nommé vainqueur du trophée Heisman 2018.