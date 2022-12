Kyler Murray, Kevin Durant et d’autres saluent la retraite de JJ Watt sur les réseaux sociaux

L’annonce de JJ Watt mardi qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison 2022 de la NFL a suscité une vague d’admiration et de respect de tous les coins de la NFL et au-delà du football. L’ancien grand défensif des Houston Texans et actuel des Arizona Cardinals est presque universellement admiré, non seulement pour sa capacité à changer la donne sur la ligne défensive, mais aussi pour son impact sur la communauté en dehors du terrain.

Voici quelques-unes des principales réactions sociales à l’annonce de Watt.

Tous dans la famille

Watt a déclaré avant la saison qu’il était ravi que son fils Koa, alors à naître, ait la chance de le regarder jouer, et le père et le fils ont coché cet élément de la liste de choses à faire lors de la défaite des Cardinals contre les Buccaneers de Tampa Bay le jour de Noël. L’annonce de Watt implique que c’est un facteur important dans sa décision de se retirer maintenant.

L’épouse de Watt – Kealia Ohai Watt, joueuse de la NWSL et de l’USWNT – et ses frères – le secondeur des Steelers TJ Watt et l’arrière Derek Watt – ont également montré leur soutien. Koa aura probablement plus de chances de voir sa mère et son oncle pratiquer leurs sports respectifs dans les années à venir.

Légende sur le terrain…

… et en dehors

Les coéquipiers actuels et anciens réagissent

Plusieurs des cardinaux actuels de Watt et d’anciens coéquipiers texans ont commenté sa publication sur Instagram, notamment Kyler Murray et Tyrann Matheiu.

“L’UN DES MEILLEURS DE TOUS LES TEMPS”, a écrit Matheiu.

D’autres se sont tournés vers Twitter.

L’amour de partout dans la NFL et au-delà

D’autres personnalités de toute la NFL ont tweeté et commenté leur respect pour Watt. Ces messages provenaient même de stars d’autres sports.

“Un vrai changeur de jeu et une légende. Beaucoup de respect pour 99”, a écrit Kevin Durant sur Instagram.

Le Wisconsin montre son admiration

Le Temple de la renommée vous attend

