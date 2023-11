Kyler Murray, Jonnu Smith, Plus

Pour tous les accessoires de joueur NFL de Sean Koerner et ses choix de paris, suivez-le dans l’application Action primée. L’application incontournable pour les parieurs de la NFL Le meilleur tableau de bord des paris sur la NFL Choix gratuits de professionnels confirmés Probabilités de gain en direct pour vos paris

Le « streaming » des quarterbacks, des défenses et des kickers est une stratégie de football fantastique que j’utilise avec succès depuis des années.

J’ai transformé ce succès en une série de recommandations hebdomadaires pour les meilleures options de streaming à ces trois positions, ainsi que pour l’extrémité rapprochée, qui peuvent être utiles à la rigueur.

Le concept derrière le streaming est que vous ajoutez quelqu’un pour une semaine donnée en fonction du match, plutôt que de mettre l’accent sur la projection à long terme d’un joueur.

Je ne mets en avant que les joueurs disponibles dans au moins 40 % des sites Yahoo! ligues. Veuillez vous référer à mon classement des joueurs en fonction des paramètres de votre ligue pour voir qui est le meilleur joueur disponible dans votre ligue.

Remarque : La stratégie optimale pour les streamers consiste à ajouter le joueur que j’ai classé le plus haut et disponible dans votre ligue spécifique. Je n’ai aucun moyen de savoir quelle est la meilleure option pour votre ligue, je mets donc simplement en évidence le joueur que j’ai classé le mieux et qui est disponible dans plus de 40 % des ligues.

Utilisez mon classement pour voir s’il y a un joueur disponible dans votre ligue et classé plus haut que ceux mentionnés ci-dessous.

QB Kyler Murray (détenu à 59 %) contre les faucons

Murray est présent dans 41 % des ligues et pourrait faire ses débuts dans la saison cette semaine.

S’il est la meilleure option disponible sur votre fil en tant que quart-arrière, il vaut la peine d’être diffusé cette semaine car il porte potentiellement QB1 à la hausse pour le reste de la saison.

Murray est loin d’être un slam dunk puisque son potentiel de progression pourrait être limité cette année car il vient de subir une grave blessure au genou, mais nous devrions avoir une meilleure idée de sa valeur pour le reste de la saison cette semaine contre les Falcons.

TE Jonnu Smith (29%) chez les cardinaux

J’espère que vous avez pu attraper l’un des quatre bouts serrés que j’ai soulignés il y a quelques semaines lors d’une semaine historique pour le streaming des TE et que vous recherchez simplement un remplaçant pour une semaine de congé pour Travis Kelce ou Dallas Goedert.

Smith est l’option la mieux classée disponible dans plus de 40 % des ligues. Son utilisation sous-jacente prend en charge un TE2 haut de gamme.

À l’heure actuelle, je prévois le retour de WR Drake London, mais s’il résiste à nouveau, le rang de Smith ne fera qu’augmenter.

K Jason Myers (40%) contre la commandante

Seattle a le quatrième total d’équipe le plus élevé de la semaine contre les Commanders. Cela signifie que Myers devrait voir de nombreuses opportunités de marquer.

Raiders D/ST (49%) contre les Jets

Les Raiders n’ont pas une excellente défense, c’est pourquoi ils sont disponibles dans plus de 50 % des ligues, mais ils ont un excellent match cette semaine contre Zach Wilson.

Les Jets ont le sixième total d’équipe le plus bas de la semaine. Comme toujours, le score défensif dans Fantasy présente une tonne de variance, les résultats réels ont donc tendance à être beaucoup plus difficiles à prédire. Les Raiders se projettent bien, cependant, dans les mesures plus stables pour une défense fantastique cette semaine.

J’ai les Raiders qui ouvrent la semaine dans mon top 10 et je les considère comme une option de streaming décente cette semaine.