Kyler Murray et Jalen Hurts pour illuminer le tableau de bord ? Voir les meilleurs affrontements et jeux d’accessoires de la semaine 5 – Shaw Local

La saison de la NFL n’est plus jeune alors que nous nous dirigeons vers octobre, et cela s’accompagne d’une série de matchs intéressants au cours de la semaine 5.

Nous avons eu du mal à choisir la fusillade de la semaine dernière, notre choix de fusillade discret étant celui à cibler dans les Lions et les Seahawks, et cette semaine a été difficile à décider compte tenu des concours du dimanche soir et du lundi soir. infractions.

Nous avons décidé d’aller avec un match dont on ne parle pas autant que les heures de grande écoute ainsi qu’une fusillade discrète et un match à l’écart.

Sont également inclus mes meilleurs jeux d’accessoires de joueur hebdomadaires pour passer, se précipiter et recevoir avec des cotes de Caesars Sportsbook.

MEILLEURS MATCHUPS À SURVEILLER

Fusillade de la semaine : Aigles aux cardinaux

Une paire d’anciens quarts-arrière de l’Oklahoma s’affronteront à Jalen Hurts et Kyler Murray, et il devrait y avoir beaucoup de feux d’artifice offensifs dans celui-ci étant donné qu’ils sont à la fois athlétiques et ont beaucoup d’armes. Les Eagles ont été beaucoup plus constants que les Cardinals, mais nous nous attendons à ce que Murray et sa compagnie soient en mesure de suivre le rythme et de forcer Hurts à le diffuser également.

La fantaisie commence : QB Jalen Hurts et Kyler Murray; les RB Miles Sanders et James Conner ; WR AJ Brown, Marquise Brown, DeVonta Smith et Rondale Moore (ligues profondes); TE Dallas Goedert et Zach Ertz

Fusillade discrète : Titans chez les commandants

Les Titans et les Commanders ont deux des pires défenses contre les passes de la ligue, ce qui se prépare pour une fusillade même si ni Carson Wentz ni Ryan Tannehill ne figurent parmi les meilleurs passeurs de la ligue. Ils sont tous les deux capables de le diffuser et devraient être en mesure d’accumuler plus de points que les gens ne le pensent étant donné qu’ils ont de solides moulages d’armes.

La fantaisie commence : QBs Carson Wentz et Ryan Tannehill (ligues profondes), RB Derrick Henry, Antonio Gibson et JD McKissic (ligues profondes) WR Terry McLaurin, Curtis Samuel, Robert Woods et Kyle Philips (ligues profondes); TE Logan Thomas

Reste loin: Lions chez Patriotes

Les Lions se classent comme l’attaque la plus marquante de la NFL, mais ils devraient revenir sur Terre cette semaine contre une défense des Patriots qui est toujours avare sous Bill Belichick. Les deux infractions ont plusieurs blessures clés des deux côtés et ne marqueront probablement pas beaucoup de points dans ce qui est considéré comme un vilain concours.

La fantaisie commence : N’envisagez que de commencer les RB Jamaal Williams, Damien Harris et Rhamondre Stevenson; WR Amon-Ra St. Brown (si actif) et TE TJ Hockenson

MEILLEURS JEUX D’ACCESSOIRES

Passer le meilleur jeu : Baker Mayfield MOINS DE 189,5 verges (-117) contre 49ers

Mayfield a lutté toute la saison, et les choses ne seront pas plus faciles cette semaine contre une défense d’élite des 49ers qui se classe au deuxième rang de la NFL contre la passe.

Mention honorable de passage : Carson Wentz PLUS DE 236,5 verges (-115) contre les Titans

Si vous recherchez un over, Wentz est un jeu solide. Il se classe deuxième pour les tentatives de passes et que les Titans sont parmi les pires défenses contre les passes.

Jeu de pointe précipité : Dalvin Cook PLUS DE 77,5 verges (-127) contre les Bears

Celui-ci semble être une évidence étant donné que les Bears sont actuellement la pire défense de la NFL, donc Cook devrait facilement passer tant que son épaule tient le coup.

Mention honorable urgente : Aaron Jones PLUS DE 57,5 ​​verges (-125) contre les Giants

Nous allons avec un autre se précipiter contre une défense de course faible, alors que le coureur principal des Packers est prêt pour un grand jour à Londres contre un front mou des Giants.

Recevoir le meilleur jeu : Stefon Diggs PLUS DE 77,5 verges (-115) aux Ravens

Prendre le contrôle des Bills nous a brûlés la semaine dernière, mais Diggs est prêt pour une semaine énorme étant donné que les Steelers ont été entaillés par les receveurs n ° 1 cette année et que les Bills ont plusieurs attrapeurs de passes blessés.

Obtention d’une mention honorable : Robert Woods PLUS DE 51,5 verges (-111) chez Commanders

Les Titans seront probablement obligés de lancer ce qui pourrait aboutir à une fusillade à Washington, donc Woods devrait accumuler des verges, en particulier avec la recrue recrue Treylon Burks cognée.

RECORD PROP SAISON

Qui passe: Meilleur jeu 2-2, HM 3-1

Se précipiter : Meilleur jeu 2-2, HM 1-3

Réception : Meilleur jeu 2-2, HM 3-1

Spencer ‘the Guru’ Urquhart (@spencertheguru) est analyste de fantasy football depuis 2014, fondant une communauté de plus de 6 000 followers