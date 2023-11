Kyler Murray des Cardinals se concentre sur une victoire après 11 mois d’absence

Josh WeinfussRédacteur d’ESPNLecture de 3 minutes

TEMPE, Arizona — À quelques jours de son retour sur le terrain après s’être déchiré le ligament croisé antérieur il y a 11 mois, le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona, Kyler Murray, a déclaré jeudi qu’il était « sans émotion » alors qu’il se prépare à affronter les Falcons d’Atlanta.

“Les émotions ne m’ont pas vraiment frappé”, a déclaré Murray dans ses premiers commentaires depuis août. “J’essaie de me concentrer pour remporter la victoire en premier. Gagner en premier.”

Murray a déclaré qu’il essayait de rester stable après une “très, très longue” période loin du football – quelque chose qu’il n’avait jamais connu dans sa carrière – et que le football lui avait “beaucoup” manqué.

Il pense que sa blessure est survenue pour une raison.

“J’ai juste l’impression d’avoir acquis un nouveau niveau de résilience grâce à cela”, a déclaré Murray. “J’avais déjà l’impression [I] j’avais cette puce sur l’épaule, tu sais ? Jamais à court de quoi que ce soit, jamais déprimé, j’ai toujours l’impression que je peux tout gagner. Mais quand vous vivez quelque chose comme ça, vous découvrez très vite qui vous êtes et ce que vous faites.”

Murray a déclaré qu’il avait commencé à se sentir prêt à jouer en septembre et il a commencé à examiner le calendrier autour de la semaine 4 pour voir quand il pourrait potentiellement revenir sur le terrain. Son retour dimanche contre les Falcons interviendra 11 mois jour pour jour depuis qu’il s’est blessé au genou lors du “Monday Night Football” contre les New England Patriots.

“Je prévois que ce soit une bonne journée”, a-t-il déclaré.

Cependant, l’ancienne recrue de l’année de 26 ans n’a pas l’intention de faire son retour en douceur, même si l’entraîneur Jonathan Gannon a déclaré lundi que “nous devons être prêts à comprendre que cela ne ressemble peut-être pas à Kyler”.

Lorsque Gannon a fait écho à ces sentiments à son quart-arrière, Murray a déclaré qu’il avait ri.

“Je comprends le processus de réflexion, mais chaque fois que je touche le terrain, j’essaie de faire mon truc et c’est évidemment gagner, mais je le fais à un niveau élevé”, a déclaré Murray. “Je comprends le processus de réflexion derrière : ‘Hé, vas-y doucement. Ne sois pas trop dur avec toi-même’, parce que j’ai raté toutes les répétitions, j’ai raté toutes les répétitions du camp. J’ai raté toute la pré-saison.

“… J’ai raté tout ce temps, alors y aller en pensant que… Genre, j’entends ce qu’il dit, mais ce n’est pas dans ma tête.”

Bien que Murray reproduise autant que possible ses actes de football avec le coordonnateur principal du reconditionnement, Buddy Morris, le quart-arrière a déclaré qu’il ne saura pas comment son genou réagirait avant dimanche. Murray a déclaré qu’on lui avait dit que les risques de se blesser à nouveau au genou commençaient à diminuer après neuf mois, et il a commencé à se sentir mieux à ce moment-là.

“Je le savais en quelque sorte”, a déclaré Murray. “Je me sentais différent et, à partir de là, évidemment, en le disant aux entraîneurs ou autre, j’ai l’impression que je peux aller m’entraîner et que la fenêtre commence, puis vous continuez à répéter, répéter et répéter, et puis à partir de là, je me suis senti bien pendant assez longtemps. quelque temps maintenant.”

L’indicateur selon lequel Murray était prêt à commencer à s’entraîner était lorsqu’il se sentait bien pendant des semaines consécutives. Il a dit qu’il tenait quotidiennement Gannon au courant de son état de santé.

“En fin de compte, l’objectif final était de revenir et d’être moi-même”, a déclaré Murray. “C’est donc ce qui m’a poussé chaque jour. Ce n’était pas dû à des facteurs externes ou à des accords de motivation comme celui-là. Cela doit venir de l’intérieur.”

L’Arizona a une fiche de 1-13 depuis que Murray a été blessé, et ce désir d’aider ses coéquipiers à connaître le succès fait partie de ce qui motive Murray maintenant.

“Il y a quelques matchs ici ou là où nous nous tirons une balle dans le pied”, a déclaré Murray. “Nous n’en sommes vraiment pas si loin. Évidemment, les gens peuvent penser que nous sommes une mauvaise équipe de football. Nous ne sommes pas une mauvaise équipe de football. Nous devons nettoyer certaines choses et nous devons faire plus de jeux. Et c’est ce qui en fin de compte, c’est faire des jeux.”

Murray est prêt à adopter un style offensif qu’il a décrit comme “complètement différent” de tout ce qu’il a utilisé depuis la huitième année – y compris un nouveau verbiage – mais il a déclaré qu’il était à l’aise avec tout cela. Il a déclaré que le coordinateur offensif Drew Petzing avait “très bien” expliqué et entraîné le programme.

“J’adore ça, j’adore ça”, a déclaré Murray. “Je pense que le [detail] de cela, ça a été génial pour moi. Donc, je suis excité d’y aller et d’exécuter.”