Kyler Murray: Adrian Peterson nie le « boeuf » avec le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona après avoir critiqué son ancien coéquipier | Nouvelles de la NFL

Kyler Murray et les Cardinals de l’Arizona occupent une fiche de 4-8 pendant 12 semaines d’une saison 2022 décevante

Le demi de coin des Vikings du Minnesota, Patrick Peterson, a nié avoir du “boeuf” avec son ancien coéquipier Kyler Murray à la suite de commentaires dans lesquels il suggérait que le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona ne se souciait que de lui-même.

Peterson avait déclaré mercredi sur son podcast “All Things Covered” que “Kyler Murray ne se soucie de personne d’autre que Kyler Murray”.

Murray a ensuite répondu dans un message sur Twitter en disant: “Ce n’est pas vrai … si vous vous sentiez vraiment comme ça en tant que” grand frère “ou” mentor “vous êtes censé m’appeler et me dire, ne me traînez pas donc votre podcast peut grandir.”

Peterson et Murray étaient coéquipiers en Arizona au cours des saisons 2019 et 2020, avant que le premier ne signe avec les Vikings en mars 2021.

Patrick Peterson a joué 10 saisons en Arizona avant d’être échangé aux Vikings en 2021

Peterson dit qu’il a contacté Murray suite à ses commentaires critiques mais qu’il n’a pas encore eu de nouvelles du QB des Cardinals.

“Je n’ai rien contre Kyler Murray”, a précisé Peterson jeudi. “Ce que je voulais dire par mon commentaire, c’est que lorsque vous êtes un quart-arrière de franchise, vous devez vous comporter d’une certaine manière.

“Donc, si vous avez un mauvais langage corporel, que vous faites la moue, que vous vous morfondez sur la touche, quel type d’énergie pensez-vous que vos coéquipiers transmettent ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Los Angeles Chargers contre les Arizona Cardinals de la semaine 12 de la saison NFL Faits saillants des Los Angeles Chargers contre les Arizona Cardinals de la semaine 12 de la saison NFL

“C’est ce que je voulais dire à propos de Kyler. Il se soucie de lui-même parce qu’il ne donne pas la priorité à l’équipe. Lorsque vous faites un mauvais lancer et que vous vous écartez de la ligne de touche, vous baissez les épaules, comment pensez-vous que la défense se sent?

“Si notre quart-arrière partant n’a aucune énergie, aucun feu que nous pouvons gagner ce match, comment pouvons-nous? C’est ce que je voulais dire à propos de Kyler se souciant de Kyler.

“Je ne voulais pas dire un manque de respect, de quelque manière que ce soit. Et je ne suis peut-être pas son mentor, mais ce sont des choses, des conseils, qui peuvent l’aider à être un meilleur joueur de football à long terme.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Kyler Murray des Arizona Cardinals maintient brillamment une conversion en deux points avec une course de 20 secondes avant de trouver la zone des buts! Kyler Murray des Arizona Cardinals maintient brillamment une conversion en deux points avec une course de 20 secondes avant de trouver la zone des buts!

Peterson a ajouté: “J’ai hâte de lui parler parce que je vois une tonne de talent en lui. Et ces manières sont alarmantes.

“Je dis juste quelque chose que la plupart des gens peuvent avoir peur de lui dire. Ce n’est pas un secret. Tout le monde le voit. Vous le voyez à chaque fois qu’ils passent à la télévision.

“Vous voyez Kyler Murray faire la moue, maudire l’entraîneur-chef, appeler le plan offensif. Je n’ai pas dit cela. Il l’a fait.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona, Kyler Murray, a été vu en train de crier sur l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury au cours du deuxième quart de leur match contre les Saints de la Nouvelle-Orléans plus tôt cette saison. Le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona, Kyler Murray, a été vu en train de crier sur l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury au cours du deuxième quart de leur match contre les Saints de la Nouvelle-Orléans plus tôt cette saison.

Murray a été nommé recrue offensive de l’année en 2019 et a été nommé au Pro Bowl en 2020 et 2021, emmenant les Cardinals aux séries éliminatoires la saison dernière.

Mais lui et l’équipe ont eu du mal cette année. Murray a lancé pour 2 359 verges en 10 matchs (il en a manqué deux pour blessure), avec 14 touchés et sept interceptions – et en ajoutant 415 verges et trois scores au sol.

Les Cardinals ont une fiche de 4-8 cette saison, sur le point d’être éliminés des séries éliminatoires. Ils sont actuellement en semaine de congé.

