Kyler McNinch d’Amboy et Colin Delagrange de Lowpoint-Wasburn doivent arrêter de se rencontrer comme ça.

Delagrange se dirigeait vers la victoire lors de la rencontre de cross-country Gary Coates Invitational de Princeton samedi à Zearing Park pour que McNinch se faufile juste à l’arrivée pour une victoire serrée.

McNinch a réussi un temps de 16: 45,75, rattrapant de justesse Delagrange (16: 46,12).

« J’ai arrondi ce coin ici. Je l’ai ramassé. Je viens de le réserver. Je l’avais en tête, je dois l’avoir, je dois l’avoir. Je ne combats pas tout cela et ne l’attrape pas », a déclaré McNinch.

C’était une finition si serrée, tout le monde n’était pas certain, même si Delagrange pensait que McNinch l’avait eu.

“Je pense que tu m’as eu”, a déclaré Delagrange à McNinch après la course.

Kyler McNinch d’Amboy se faufile autour de Collin Delagrange de Lowpoint-Washburn pour remporter le Coates Invitational de samedi à Zearing Park. (Kevin Hieronymus)

“C’était une très bonne course”, a déclaré McNinch.

“C’était une bonne course”, a répondu Delagrange.

Delagrange a déclaré: «Je savais qu’il était juste là. J’ai entendu les fans crier son nom et tout ça. J’étais comme, ‘Il est juste là. J’ai dit, je dois y aller. J’avais peur pour ma vie. C’était une course amusante, cependant.

“Celui qui a été le gagnant, il le mérite”, a déclaré McNinch.

Une vidéo BCR de l’arrivée a montré que McNinch avait gagné d’un cheveu.

Les deux coureurs ont une certaine histoire puisque McNinch a également devancé Delagrange d’une place à l’état.

“J’ai eu 82e et il a eu 83e, et c’était comme au même moment”, a déclaré McNinch.

Les deux se sont rencontrés plus tard lors d’une visite de recrutement au Heartland College de Normal et se sont liés d’amitié.

Bureau Valley avait deux top 10 avec la quatrième place – Elijah House (17:03) et la 10e place Ben Roth (18:02), se classant cinquième en équipe.

Toujours pour BV, Landon Hulsing était 52e (21:38), Rhiley Pinter était 55e (21:48) et Payton Walowski était 62e (23:15).

Newman a remporté le titre par équipe avec 52 points suivi de Mercer County (63), Amboy (77) et Lowpoint-Washburn (91).

Ni St. Bede ni Princeton n’ont aligné une équipe complète avec Nathan Husser des Bruins se classant 19e (19:01) et Robert Nelson des Tigers terminant 69e (24:34).

Eden Murray, du comté de Mercer, a remporté la course des filles en 18:42, plus d’une minute plus vite que la deuxième Olivia Thomsen, d’Orion (19:56).

Lexi Bohms de Princeton termine une cinquième place lors du Coates Invitational de samedi à Zearing Park. (Kevin Hieronymus)

Lexi Bohms de Princeton a terminé cinquième en 20: 37,61, un peu moins de 0,6 seconde derrière Mia Ward (27: 37,02), du comté de Mercer.

Bohms a dit qu’elle avait fait beaucoup mieux qu’elle ne le pensait.

« Je suis assez satisfait. Je pensais que j’allais finir 16ème et je ne pensais pas que mon temps serait aussi bon car ce parcours n’est pas mon préféré. Nous tournons juste en rond », a-t-elle déclaré.

« Comme c’était mon dernier (Coates Invite) ici, j’espérais faire mieux que je ne le pensais. Je voulais sortir avec un bang.

Toujours pour Princeton, qui a terminé cinquième en équipe, la recrue Avery Waca était 25e (23:32), Kiana Brokaw était 31e (24:31), Claire Gray était 55e (28:08) et Ella Gray était 60e (30:40 ).

Macy Zeglis a mené St. Bede, terminant 32e en 24:58, tandis que Jaelyn Weber était 39e (26:11), Sierra Shaver 47e (26:55), Aleda Hoogland 48e (27:04) et Madelyn Torrance 52e (27:32). ).

Les meilleurs finisseurs d’Amboy étaient Natalie Pratt en 35e (25:48) et Addison Pertel en 36e (25:58).

Sherrard (43 ans) a battu Mercer County (50 ans) pour le championnat féminin par équipe.