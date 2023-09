Kyler Gordon s’en va avec une blessure à la main – Shaw Local

CHICAGO – Le demi de coin des Bears Kyler Gordon a quitté le match d’ouverture de la saison dimanche en raison d’une blessure à la main et n’est pas revenu à l’action. Gordon a été le seul joueur à quitter complètement le jeu pour les Bears.

Les Bears ont perdu 38-20 lors d’un match de la première semaine contre leur rival, les Packers de Green Bay.

L’entraîneur-chef Matt Eberflus n’a pas soigné la blessure après le match. Gordon a été aperçu avec la main droite enveloppée.

Gordon était le coin nickel pour les Bears. Le remplaçant Josh Blackwell est entré dans le jeu à sa place après son départ.

Plus tôt, la sécurité Jaquan Brisker a brièvement quitté le match en raison d’une blessure, mais est revenue plus tard. Brisker a passé du temps dans la tente des blessés de l’équipe et est sorti avec du ruban adhésif sur la main droite. Les Bears n’ont fourni aucune mise à jour sur la blessure de Brisker.