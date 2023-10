Kyle Wright des Braves et Jesse Chavez ont quitté la liste de la NLDS : qui a été retenu à la place ?

Les Braves d’Atlanta ont laissé le partant Kyle Wright et le releveur vétéran Jesse Chavez de l’alignement de l’équipe en série de division de la Ligue nationale. Voici ce que vous devez savoir :

Chavez et Wright sont revenus à la mi-septembre après de longs séjours sur la liste des blessés – Chavez a raté trois mois et Wright plus de quatre mois.

Atlanta a sélectionné les lanceurs recrues AJ Smith-Shawver et Daysbel Hernández pour la liste.

Les Braves affronteront les Phillies de Philadelphie dans la NLDS, le premier match commençant à 18 h 07 HE à Atlanta samedi. L’as des Braves Spencer Strider et le Ranger Suárez des Phillies lanceront le premier match.

Risques avec Chavez et Wright

Chavez a raté trois mois en raison d’une fracture du tibia. Il n’est pas prêt à lancer des matchs consécutifs, ce qui est l’une de ses principales forces et la raison pour laquelle le joueur de 40 ans a pu durer aussi longtemps. Wright, 28 ans, souffre d’une inflammation récurrente de l’épaule, et les Braves ne veulent pas risquer que cette situation s’aggrave en l’utilisant deux fois au cours d’une série sans suffisamment de repos.

Michael Tonkin sera le long releveur d’Atlanta et pourra participer à plusieurs matchs au sein d’une série. — David O’Brien, rédacteur principal des Braves d’Atlanta

Examen de la stratégie d’alignement des Braves

Les Braves ont décidé que les lanceurs recrues en meilleure santé et plus puissants Smith-Shawver et Hernández avaient plus de sens pour ce tour, Chavez et Wright étant revenus à la mi-septembre et aucun des deux n’a suffisamment construit pour lancer plusieurs matchs dans une série. Wright avait été utilisé lors de deux apparitions en relève fin septembre.

Il était largement admis que Wright serait une option pour commencer le troisième match ou être prêt à lancer plusieurs manches de relève dans ce match. Mais les Braves sont suffisamment à l’aise avec Bryce Elder, un All-Star qui a connu des difficultés en seconde période et surtout en fin de saison, ou peut-être avec Smith-Shawver pour commencer ou être prêt à se greffer dans ce match.

Hernández n’a lancé que 3 2/3 de manches en MLB en quatre apparitions en relève et a terminé la saison en IL pour une inflammation de l’avant-bras, mais le droitier cubain a une balle rapide supérieure aux années 90 et un curseur dur. Il a montré qu’il était en bonne santé tout en impressionnant les officiels de l’équipe avec deux apparitions dans les matchs de mêlée intra-équipe de l’équipe la semaine dernière pendant la mise à pied tandis que les Braves, qui avaient un laissez-passer au premier tour, attendaient que la série Wild Card soit jouée et leur adversaire NLDS. être déterminé. Un autre facteur qui a joué dans la décision : les Phillies n’ont vu ni Hernández ni Smith-Shawver, qui avaient une MPM de 4,26 en six matchs de la MLB (cinq départs) cette saison. -O’Brien

