Le défenseur de Manchester City, Kyle Walker, a partagé une capture d’écran des abus racistes qu’il a reçus sur les réseaux sociaux après la victoire 1-0 de dimanche sur Tottenham Hotspur en finale de la Coupe de la Ligue et a demandé: « Quand est-ce que cela va s’arrêter? »

L’international anglais, qui a disputé les 90 minutes complètes alors que City remportait un quatrième triomphe consécutif en Coupe de la Ligue, a publié des photos sur Instagram célébrant sa victoire avant d’ajouter une capture d’écran de l’abus.

« Quand est-ce que ça va s’arrêter? » Walker a ajouté et étiqueté la société de médias sociaux.

De nombreux joueurs de clubs de Premier League ont été ciblés ces derniers mois, notamment Anthony Martial et Marcus Rashford de Manchester United, Trent-Alexander Arnold et Sadio Mane de Liverpool et Reece James de Chelsea.

Les abus subis par Walker surviennent un jour après que les autorités du football anglais ont uni leurs forces pour annoncer un boycott des médias sociaux en réponse aux abus racistes continus en ligne contre les joueurs.

Le boycott se déroulera sur un programme complet de matches dans le match professionnel masculin et féminin de 15 h, heure locale, vendredi, à 23 h 59, le lundi 3 mai.

En février, les organismes de football anglais ont envoyé une lettre ouverte à Facebook et Twitter, appelant au blocage et au retrait rapide des publications offensantes, ainsi qu’à un processus de vérification amélioré pour les utilisateurs.

Instagram a annoncé de nouvelles mesures et Twitter s’est engagé à poursuivre ses efforts après avoir pris des mesures dans plus de 700 cas d’abus liés au football en Grande-Bretagne en 2019.