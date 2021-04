Kyle Walker a partagé un message sur son histoire Instagram mettant en vedette des abus racistes après la victoire finale de la Coupe Carabao de Manchester City sur Tottenham dimanche.

Le défenseur anglais a demandé « Quand est-ce que ça va s’arrêter? » et tagué sur Instagram lors de la révélation du message sur son histoire.

Le message, à partir d’un compte avec trois followers et zéro message, commençait « Bonjour malchanceux sole, vous avez été victime d’un de mes ratios raciaux », avant d’utiliser plusieurs insultes raciales.

Actualités Sky Sports ont approché Instagram pour commenter.

Plus tôt dimanche soir, Walker a publié une photo sur ses comptes Instagram et Twitter célébrant la victoire finale de la Coupe Carabao de City contre Tottenham à Wembley, au cours de laquelle il a joué les 90 minutes.

Boycott des réseaux sociaux le week-end prochain

Le message Instagram envoyé à Walker intervient un jour après que les instances dirigeantes du football ont confirmé qu’il y aurait un boycott des médias sociaux le week-end prochain « en réponse aux abus discriminatoires continus et soutenus reçus en ligne ».

La FA, Premier League, EFL, FA Women’s Super League, FA Women’s Championship, PFA, LMA, PGMOL, Kick It Out et la FSA s’uniront pour le boycott à partir de 15h le vendredi 30 avril jusqu’à 23h59 le lundi 3 mai.

L’action verra les clubs de la Premier League, de l’EFL, du WSL et du Championnat féminin désactiver leurs comptes Facebook, Twitter et Instagram.

















1:04



Le président de Kick It Out, Sanjay Bhandari, déclare qu’un boycott collectif des médias sociaux d’un week-end contre le football anglais est un « appel à l’action » pour les entreprises de technologie et le gouvernement pour éradiquer les abus en ligne



Instagram révèle de nouvelles mesures pour lutter contre les abus sur les réseaux sociaux

À la lumière du boycott des médias sociaux, Instagram a déclaré qu’il sympathisait avec les footballeurs et les clubs participants afin de prendre position contre les abus raciaux en ligne.

Ces dernières semaines, un certain nombre de joueurs, y compris l’ancien attaquant d’Arsenal Thierry Henry, ont quitté les plateformes en ligne faute d’action des entreprises technologiques, tandis que des clubs comme Swansea City, Birmingham City et les Rangers ont organisé des boycotts.

















1:07



Edleen John, co-partenaire de la FA pour l’égalité, la diversité et l’inclusion, affirme que les entreprises de médias sociaux trouveront difficile d’ignorer un boycott uni du football anglais



En réponse, le responsable de la politique d’Instagram, Fadzai Madzingira, a déclaré Sky Sports News: « Je sympathise avec beaucoup de frustrations. Je pense que ce qui est intéressant avec les boycotts, c’est que dans le passé, les boycotts sont souvent dus au désaccord des gens. Dans ce cas, nous sommes du même côté.

«Nous voulons travailler pour avoir une plate-forme qui ne comporte pas ce genre d’abus. Les gens ne devraient pas avoir à faire face à ce genre d’abus.

















1:20



Lee Hoos, PDG de Queens Park Rangers, estime qu’un black-out collectif des réseaux sociaux dans le football anglais peut forcer les entreprises technologiques à lutter correctement contre les abus en ligne



«Nous accueillons favorablement les conversations sur la manière dont nous pouvons continuer à améliorer notre produit et sur la manière dont nous pouvons travailler sur des outils pour assurer la sécurité des personnes.

« Le but des médias sociaux est de s’assurer que les gens ont une voix pour prendre position. De notre côté, nous reconnaissons que cela fait partie d’une conversation plus large visant à sensibiliser. »

La haine ne nous arrêtera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/hatewontstopus

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL du message haineux ou capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Kick It Out

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org