Kyle Walker ne “déroulera pas le tapis rouge” pour Kylian Mbappe

AL WAKRAH, Qatar – Kyle Walker a déclaré qu’il ne “déroulerait pas de tapis rouge” pour Kylian Mbappe et a ajouté que l’attaquant français en forme ne devait pas empêcher l’Angleterre d’atteindre une demi-finale de Coupe du monde.

Le défenseur de Manchester City devrait se voir confier la responsabilité d’arrêter Mbappe, qui est le meilleur buteur du Qatar après avoir porté son total dans le tournoi à cinq buts avec un doublé en Les Blues’ victoire en huitièmes de finale contre la Pologne.

Walker a affronté Mbappe trois fois au niveau du club pour City contre le Paris Saint-Germain – gagnant deux fois et perdant une fois – et s’exprimant lors d’une conférence de presse à la base d’entraînement anglaise à Al Wakrah mercredi, il a déclaré: “Je comprends ce dont j’ai besoin faire et c’est évidemment pour l’arrêter. C’est probablement plus facile à dire qu’à faire mais je ne me sous-estime pas.

“J’ai déjà joué contre lui et j’ai affronté beaucoup de grands joueurs lorsque j’ai joué pour l’Angleterre, Man City et les clubs pour lesquels j’ai joué.

“Je dois donc le traiter comme un autre match. Je dois évidemment faire très attention et lui donner le respect qu’il mérite mais pas trop de respect car il joue aussi contre l’Angleterre et nous pouvons leur causer des problèmes. OK, ça va être un match difficile mais pas un joueur ne fait équipe.

“Le match n’est pas Angleterre contre Mbappe. C’est Angleterre contre France. Nous respectons le fait qu’il soit un bon joueur en bonne forme à la minute mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d’aller marquer . Je représente mon pays en quart de finale d’une Coupe du monde, donc c’est faire ou mourir vraiment. Si nous perdons, nous rentrons à la maison. Il ne va pas m’empêcher d’espérer gagner une Coupe du monde pour mon pays.

Walker a également laissé entendre qu’il chercherait à prolonger sa carrière internationale jusqu’à l’Euro 2024.

La spéculation grandit sur le fait que le joueur de 32 ans pourrait quitter l’Angleterre après ces finales, mais alors qu’il se prépare à remporter sa 73e sélection contre la France, Walker a déclaré: “Je suis un gars qui prend un match à la fois. Je ne le fais pas vraiment regarder vers l’avenir. Je peux vous assurer maintenant que j’irai aussi longtemps que possible, tant que je sentirai que c’est bon pour moi, ma famille et aussi la nation et si le manager pense que c’est juste.

“Je me sens vraiment en forme. Je me sens fort. Je me sens énergique. Je veux toujours réaliser des choses que j’ai déjà réalisées et que je n’ai toujours pas réalisées dans le football. Et la faim est toujours là. Je me sens bien. Ce n’est pas va arriver bientôt mais encore une fois, qui sait ce qui va arriver dans le futur ? Cela va se terminer un jour, n’est-ce pas ?

“En 2024, j’ai 34 ans. Tant que je suis performant et que je me sens bien dans mon corps et que le manager veut me choisir avant tout, alors nous verrons. Mais encore une fois, je ne pense vraiment pas trop loin. dans le futur. Ce n’est pas pour contourner votre question, c’est un match à la fois qui a lieu samedi et ensuite nous verrons ce qui se passera à partir de là.”

Declan Rice a manqué l’entraînement en raison d’une maladie tandis que Callum Wilson était absent avec un problème musculaire mineur. Raheem Sterling devrait prendre une décision sur son retour dans l’équipe d’Angleterre dans les prochaines 24 heures à la suite d’un vol à son domicile de Surrey.