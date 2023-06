Kyle Walker: le Bayern Munich a mis l’Angleterre et le défenseur de Man City sur la liste restreinte des transferts | Nouvelles du football

Le défenseur de Man City, Kyle Walker, est « surveillé de près » par le Bayern Munich, selon Ciel en Allemagne.

Walker, 33 ans, a encore un an sur son contrat avec l’Etihad et pourrait quitter City cet été après avoir été laissé sur le banc pour la victoire finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan plus tôt ce mois-ci.

Le Bayern, selon Ciel en Allemagneen sont conscients et ont discuté en interne de la signature du défenseur, qui peut jouer en tant qu’arrière droit et arrière central.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun contact du Bayern concernant un transfert pour Walker, mais il est surveillé de près et figure sur la liste restreinte du club.

Walker, qui a rejoint City depuis Tottenham en 2017 pour 50 millions de livres sterling, a remporté cinq titres de Premier League, deux FA Cups, quatre League Cups et la Ligue des champions au cours de ses six années à Manchester.

La cible du PSG, Silva, sera autorisée à quitter City

Image:

Bernardo Silva pourrait bouger cet été





Man City ne s’opposera pas à Bernardo Silva s’il souhaite quitter le club.

Cependant, comme c’était le cas auparavant, le joueur et ses représentants doivent demander un transfert et présenter une offre appropriée aux triples gagnants à considérer.

Le Paris Saint-Germain est intéressé à le signer, tandis que Barcelone est également un admirateur de longue date de l’international portugais.

Dans un monde idéal pour City, Silva resterait et signerait un nouveau contrat à long terme, ayant joué un rôle déterminant dans leurs réalisations capitales la saison dernière, remportant les trophées de la Ligue des champions, de la Premier League et de la FA Cup.

Cependant, Silva aurait envisagé de quitter City l’été dernier, ce qui ne s’est pas concrétisé.

Pendant ce temps, City poursuit les discussions sur la signature du milieu de terrain Matteo Kovacic de Chelsea.

Le Barça reste attaché à Gundogan

Image:

Ilkay Gundogan embrasse le trophée de la Ligue des champions





Barcelone cherche à signer au moins un nouveau milieu de terrain cet été et reste attaché au capitaine de la ville, Ilkay Gundogan, pour un transfert gratuit.

Gundogan est en pourparlers avec City, triple vainqueur, au sujet d’un nouvel accord, son contrat actuel devant expirer à la fin du mois.

Cependant, la durée de l’accord proposé pour le joueur de 32 ans – un an plus une option de 12 mois supplémentaires – a été un point de friction.

On pense que le Barça fait partie des clubs disposés à lui proposer un contrat plus long, tandis qu’Arsenal s’intéresse également à Gundogan.