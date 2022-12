Kyle Walker face à Kylian Mbappé

L’arrière latéral anglais Kyle Walker a déclaré que son équipe ne pouvait pas se permettre d’être obsédée par le buteur français Kylian Mbappe avant le quart de finale de la Coupe du monde de samedi contre les champions en titre.

L’arrière droit Walker devrait affronter directement Mbappe, qui est jusqu’à présent le meilleur buteur du tournoi, avec cinq buts.

“Je sais que c’est un joueur de haut niveau mais nous ne jouons pas au tennis. Ce n’est pas un sport en solo, c’est un jeu d’équipe”, a déclaré mercredi le défenseur de Manchester City.

“Nous savons que c’est un grand joueur et c’est pourquoi il est au centre de toutes les questions. Mais n’oublions pas (Olivier) Giroud, qui a marqué d’innombrables (buts), (Ousmane) Dembele, pour moi tout aussi bon sur l’autre aile.”

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Walker a affronté Mbappe pour Manchester City en Ligue des champions et a déclaré que la leçon était de ne pas trop se concentrer sur le joueur de 23 ans.

“Lorsque nous avons affronté le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, nous ne pensions pas seulement à Mbappe et ce sera la même chose samedi”, a-t-il déclaré.

“Oui, c’est un outil dans leur arsenal – et un très bon outil – mais vous ne pouvez pas sous-estimer leurs autres joueurs.”

Walker est devenu un rouage clé de la défense anglaise, agissant comme arrière droit orthodoxe dans un dos à quatre dans ce tournoi, ayant également joué dans une défense centrale à trois.

Bien qu’il ait toujours un bon rythme, il est moins aventureux en chevauchant les flancs.

“Je ne bombarde pas vraiment l’avant autant que je jouais pour Tottenham en tant qu’ailier arrière”, a-t-il déclaré. “Il s’agit de lire le jeu, l’adversaire, la formation dans laquelle le manager veut que vous jouiez et de vous adapter à ce.”

– ‘Pas Angleterre contre Mbappe’ –

Walker a semblé légèrement irrité par les questions fréquentes lors de la conférence de presse de mercredi sur Mbappe et sur l’importance de sa confrontation avec lui.

“Ce match n’est pas Angleterre contre Mbappe, c’est Angleterre contre France”, a-t-il déclaré.

“Nous lui donnerons du respect mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge pour qu’il marque. C’est faire ou mourir comme si nous perdions, nous rentrions à la maison”, a ajouté le joueur de 32 ans.

« Je comprends ce que je dois faire et c’est pour l’arrêter. C’est probablement plus facile à dire qu’à faire, mais je ne me sous-estime pas.

“J’ai déjà rencontré de grands joueurs, donc je vais le traiter comme un autre match.”

Walker a déclaré que les hommes de Gareth Southgate avaient acquis une expérience utile ces dernières années – atteignant les demi-finales de la Coupe du monde en Russie en 2018 et la finale de l’Euro 2020 l’année dernière – mais ont également estimé que la qualité de leurs adversaires avait augmenté.

“Je pense que l’équipe était un peu inexpérimentée dans les grands matchs”, a-t-il déclaré. a dit.

“Je pense que nous sommes mieux équipés mais je pense que les joueurs des autres équipes – quand vous regardez le Maroc par exemple, à quel point ils ont bien joué contre une très bonne équipe d’Espagne et ont obtenu le résultat qu’ils voulaient – vous avez eu quelques surprises avec Japon et ainsi de suite. Je pense que le niveau de jeu a un peu augmenté depuis la Russie.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici