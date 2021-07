Kyle Walker détient la clé de la solidité défensive de l’Angleterre à l’Euro 2020 avant la confrontation finale contre l’Italie | Actualités footballistiques

Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci constituent l’un des couples de défenseurs centraux les plus redoutables du football mondial, mais c’est l’Angleterre, pas l’Italie, qui possède le meilleur bilan défensif à l’Euro 2020 avant la finale de dimanche. Gareth Southgate a trouvé une formule gagnante.

Le superbe coup franc de Mikkel Damsgaard a mis fin à sa série record de draps propres lors du tournoi, mais l’Angleterre n’a pas été battue en jeu ouvert depuis mars, lorsque le Polonais Jakub Moder a tiré sur Nick Pope lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde.

Raheem Sterling et Harry Kane ont été les plus performants lors de la course à la finale, marquant respectivement trois et quatre buts et méritant à juste titre des éloges pour leurs contributions à la victoire.

Mais le succès de l’Angleterre à l’Euro 2020 repose sur des bases solides. L’équipe de Southgate est bien organisée et difficile à décomposer. Leur backline est formidable mais elle est également flexible et il y a un joueur, souvent méconnu, qui fait fonctionner le système.

Image:

L’Angleterre a le meilleur bilan défensif à l’Euro 2020



À Wembley dimanche, il a fallu moins de 10 minutes de la victoire de l’Angleterre sur le Danemark en demi-finale à Kyle Walker pour montrer pourquoi il est particulièrement important pour la défense de Southgate.

Lors de sa première confrontation avec Joakim Maehle, le point de vente offensif le plus dangereux du Danemark, il a laissé l’ailier étendu impuissant sur le gazon, reprenant possession de l’Angleterre et donnant le ton à un duel individuel qu’il remporterait avec insistance.

Peu de temps après, il sprintait vers sa propre surface pour empêcher Damsgaard de marquer le premier but.

Le joueur de 21 ans avait crevé une brèche dans la défense de l’Angleterre, laissant Harry Maguire et John Stones dans son sillage, mais Walker était conscient du danger, son rythme lui permettant de revenir et de sauver la situation.

Ces deux moments – à peine à une minute d’intervalle – ont résumé pourquoi Walker est devenu un pilier de cette équipe anglaise.

Southgate a des options enviables à l’arrière droit, y compris les blessés Trent Alexander-Arnold ainsi que Reece James et Kieran Trippier, mais aucun n’est capable d’arrêter des adversaires comme Walker – et aucun n’est capable de balayer le danger comme lui non plus.

Image:

Kyle Walker a été la clé à l’arrière droit et sur le côté droit des trois derniers



Walker a connu des moments difficiles en possession du ballon pendant le tournoi, en particulier lors du match d’ouverture contre la Croatie, lorsqu’une série de passes mal placées a causé un certain malaise à l’Angleterre. Mais il s’est acquitté impeccablement de ses deux fonctions principales.

Le joueur de 31 ans a affronté des adversaires difficiles sur le flanc droit de l’Angleterre, notamment le Croate Ivan Perisic, l’Allemand Robin Gosens et bien sûr le Danois Maehle.

Mais ce n’est pas un hasard si aucun de ces joueurs n’a été en mesure de créer une seule occasion de marquer ou même d’avoir un tir cadré lors de leurs matchs contre l’Angleterre.

Ils ne pouvaient pas naviguer au-delà de Walker et les statistiques le prouvent. Selon Opta, il n’a pas été dribblé une seule fois en 480 minutes d’action lors de ce tournoi.

Image:

Kyle Walker remporte la possession de Mikkel Damsgaard contre le Danemark



Walker est un défenseur exceptionnel en tête-à-tête et la course de récupération fulgurante pour refuser Damsgaard dans ces premiers stades contre le Danemark n’était pas non plus un incident isolé.

En fait, Walker a été vu étouffer les contre-attaques de l’opposition à plusieurs reprises pendant le tournoi, tout comme il le fait pour Manchester City au niveau national. Son athlétisme permet à son club de jouer une ligne défensive élevée et c’est la même histoire avec l’Angleterre.

Il n’a généralement pas défendu sur le devant de la scène pendant le tournoi – ses nombres de tacles et d’interceptions sont donc relativement bas – mais surtout, il récupère en moyenne plus de balles toutes les 90 minutes que n’importe quel autre partant de l’Angleterre.

Cette statistique met en évidence l’efficacité de Walker lorsqu’il s’agit de lire le danger et de le gérer, et tout aussi important, il offre également la flexibilité tactique de Southgate.

Il peut être une arme efficace offensivement, mais il est également à l’aise de rentrer au centre-arrière, fournissant l’équilibre défensif nécessaire pour permettre à Luke Shaw de bombarder en avant sur le flanc opposé.

L’arrière gauche de Manchester United a certainement apprécié cette liberté d’attaque, fournissant trois passes décisives lors du tournoi et établissant des comparaisons avec le Brésilien Roberto Carlos. Mais c’est Walker à droite qui lui a donné la tribune pour impressionner.

La polyvalence de Walker permet également à Southgate de changer son système, à la fois entre les matchs – comme il l’a fait pour le triomphe des 16 derniers sur l’Allemagne, lorsque les quatre derniers sont devenus un trois – et pendant eux – comme il l’a fait lorsque Kieran Trippier a été engagé pour Jack Grealish pour voir les phases finales contre le Danemark.

Walker n’est pas considéré comme l’un des « anciens tribaux » de Southgate. Ces rôles appartiennent à Kane, Sterling, Harry Maguire et Jordan Henderson. Mais il est en fait le joueur le plus ancien de l’équipe ayant eu 31 ans en mai et son expérience est sans aucun doute précieuse.

Bukayo Saka en témoignerait certainement.

Le jeune d’Arsenal a reçu un flux constant d’instructions sur le terrain de Walker lorsqu’il jouait devant lui contre le Danemark et les conseils du défenseur de Manchester City seront certainement tout aussi importants pour quiconque s’alignera contre l’Italie.

Pour Walker, la finale de dimanche est un territoire qui ne le dépassait que l’année dernière, lorsqu’il a été constaté qu’il avait enfreint les directives de Covid, ce qui aurait mis en colère Southgate, ayant déjà perdu sa place dans l’équipe du manager anglais.

Image:

Kyle Walker est devenu une figure clé pour Gareth Southgate



Il est revenu au bercail en septembre dernier, faisant sa première apparition en Angleterre depuis plus d’un an contre l’Islande en Ligue des Nations, mais un carton rouge à Reykjavik l’a laissé craindre que sa 49e sélection ne soit sa dernière. « J’espère que je serai de retour », a-t-il déclaré Sports aériens après ce match. Il n’avait pas l’air d’y croire.

C’est à son immense mérite d’avoir pu revenir dans la course et il se dirige maintenant vers la finale de dimanche en tant que titulaire incontesté dans une équipe anglaise qui est au bord de la gloire.

Il fait face à un autre test sévère contre Lorenzo Insigne, l’un des meilleurs joueurs du tournoi sur le flanc gauche de l’Italie, mais c’est peut-être lui qui devrait être inquiet. Comme Perisic, Gosens et Maehle l’ont déjà découvert, Walker prend quelques coups.