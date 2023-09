Kyle Walker de Manchester City signe un nouvel accord jusqu’en 2026

Kyle Walker a signé un nouveau contrat à Manchester City, a annoncé le club jeudi.

Le défenseur anglais a entamé la dernière année de son contrat cet été, mais a désormais signé un contrat prolongé qui le maintiendra à l’Etihad Stadium jusqu’en 2026.

Walker, 33 ans, a rejeté l’intérêt du champion allemand du Bayern Munich de rester à City et suit le milieu de terrain portugais Bernardo Silva en acceptant de nouvelles conditions avec le club.

« Je suis ravi de signer un nouveau contrat. Mon avenir est à Manchester City et c’est la meilleure chose pour moi », a déclaré Walker. « J’ai apprécié chaque instant de ces six dernières années dans ce club fantastique. J’ai un entraîneur incroyable, des coéquipiers et un personnel formidables et nos supporters sont les meilleurs. Je me sens soutenu à tous les niveaux.

« La saison des triples victoires est une saison que je n’oublierai jamais et nous sommes prêts à recommencer et à essayer de remporter plus de trophées. Je suis ravi de continuer dans un club qui concourt pour des trophées chaque année et j’ai hâte de voir ce que les prochaines années nous apporteront. »

Manchester City, qui mène la Premier League avec 12 points parfaits en quatre matchs pour commencer la saison, se rendra à West Ham United samedi.