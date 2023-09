Kyle Walker canalise son Leonardo DiCaprio intérieur dans une vidéo amusante alors que la prolongation du contrat de Man City est confirmée

La star de Manchester City, Kyle Walker, a annoncé son engagement envers le club avec style en incarnant de manière hilarante Leonardo DiCaprio.

L’avenir du joueur de 33 ans chez les champions de Premier League a fait l’objet de spéculations au cours de l’été.

4 Walker s’est inspiré de DiCaprio pour son annonce Crédit : @ManCity X

4 On pouvait voir ses coéquipiers de City en train de célébrer dans le clip Crédit : @ManCity X

Walker était fortement lié à un transfert au Bayern Munich alors qu’il entamait la dernière année de son contrat.

Cependant, il a finalement décidé de rester à l’Etihad Stadium et a désormais prolongé son séjour jusqu’en 2026.

Lors de l’annonce du nouvel accord par City, Walker a joué une scène célèbre du « Loup de Wall Street ».

DiCaprio incarne Jordan Belfort dans le film hollywoodien sur l’agent de change new-yorkais, avec un moment en particulier le voyant crier : « Je ne vais pas partir ! »

Walker s’en est inspiré et, un micro à la main, a déclaré : « Je ne pars pas… Je ne pars pas… Je ne pars pas ! »

Des extraits des joueurs de City, qui remontent au moment où ils ont remporté le titre la saison dernière après la défaite d’Arsenal contre Nottingham Forest, ont été diffusés après ses répliques.

On peut les voir sauter de leurs chaises pour célébrer, Walker continuant de crier : « Le spectacle continue ! C’est ma maison ! »

4 La performance de DiCaprio dans « Le Loup de Wall Street » est considérée comme l’une de ses meilleures performances de tous les temps. Crédit : Getty

Les supporters de City seront sûrement ravis de voir l’un de leurs joueurs les meilleurs et les plus expérimentés rester au club dans un avenir prévisible.

Lors de la signature, Walker dit: « Je suis ravi de signer un nouveau contrat. Mon avenir est avec Manchester City et c’est la meilleure chose pour moi.

« J’ai apprécié chaque instant des six dernières années dans ce club fantastique. J’ai un entraîneur incroyable, des coéquipiers et un staff formidables et nos fans sont les meilleurs. Je me sens soutenu à tous les niveaux.

« La saison des triples victoires est une saison que je n’oublierai jamais et nous sommes prêts à repartir et à essayer de remporter plus de trophées. Je suis ravi de continuer dans un club qui concourt chaque année pour des trophées et j’ai hâte de voir ce que les prochaines années m’apporteront.

4 Walker ne quittera pas City de sitôt Crédit : Getty

Walker, qui a marqué son tout premier but pour l’Angleterre samedi, a disputé 260 matches avec City toutes compétitions confondues.

Il a joué un rôle crucial dans la victoire de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des Champions la saison dernière et a été titulaire dans les six matches jusqu’à présent cette saison.