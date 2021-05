Kyle Trask: Bruce Arians n’a aucune inquiétude quant à la force du bras du nouveau quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay | Nouvelles de la NFL

Les Bucs ont-ils trouvé leur successeur à Tom Brady dans Kyle Trask? (Cal Sport Media via AP Images)

L’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians, a salué la résilience et le talent des bras de Kyle Trask alors que les champions du Super Bowl ont ajouté le quart-arrière de la Floride à leurs rangs au deuxième tour du repêchage de la NFL 2021 vendredi.

Avec le choix n ° 64, les Bucs ont cherché l’homme qu’ils espèrent pouvoir devenir un digne successeur de certains sept fois champion du Super Bowl, Tom Brady, dont l’engagement à jouer au-delà de 45 ans promet de donner à son nouveau coéquipier. suffisamment de temps pour apprendre derrière les plus grands pour le faire.

Trask a terminé la saison 2020 301 sur 437 passes pour 4283 verges, 43 touchés et huit interceptions en 12 matchs, mais si sa précision lui a valu des applaudissements, la force du bras du joueur de 23 ans était sujette à des doutes.

Était-ce suffisant pour l’offense des Ariens?

« Plus qu’assez (force des bras) », a déclaré l’entraîneur souriant des Bucs aux journalistes. «Et si vous regardez ce match de Géorgie et ce retour, il jette des centimes sur la ligne de touche. Il peut faire tous les lancers que nous voulons et Clyde [quarterbacks coach Clyde Christensen] et Byron [offensive coordinator Byron Leftwich] est allé à son entraînement et a été extrêmement satisfait de tout ce qu’ils ont vu. Nous sommes vraiment ravis de l’avoir. «

Trask n’est pas étranger à la valeur de la patience après avoir passé ses deux premières années en Floride en tant que remplaçant de Feleipe Franks, qui est également entré en 2019 en tant que partant avant qu’une blessure ait ouvert la voie à sa doublure pour prendre les rênes.

À son premier départ depuis sa première année au lycée, il est allé 20 sur 28 pour 293 verges, deux touchés et deux interceptions dans une victoire de 34-3 contre le Tennessee, dont il n’a jamais regardé en arrière.

« Son esprit de compétition, le jour où tout le monde transfère, les choses ne se passent pas bien lorsque vous transférez, mais non, il s’est accroché, s’est battu », a déclaré Arians.

« J’ai tout le respect du monde pour [Florida head coach] Dan Mullen, c’est un bon ami et fait un sacré boulot avec les quarts et [Florida defensive coordinator] Todd Grantham j’ai coaché ​​avec donc nous avons fait tous nos devoirs.

« Tout sur le gars, il est précis, il est intelligent, il est dur, il sait comment se déplacer dans la poche. Nous ne repêchons pas les gars pour courir, nous les dessinons pour lancer et il est précis comme l’enfer alors je suis vraiment excité Les gens veulent toujours comparer les gens. Pour moi, il ressemble beaucoup à Brad Johnson et il est vraiment bon. «

0:36 Regardez le moment où les Jaguars de Jacksonville ont choisi Trevor Lawrence comme premier choix du repêchage de la NFL. Regardez le moment où les Jaguars de Jacksonville ont choisi Trevor Lawrence comme premier choix du repêchage de la NFL.

Trask est devenu le meilleur des autres en tant que premier quart-arrière à tomber du tableau après les cinq premiers choix du premier tour.

Deux sélections plus tard, les Vikings du Minnesota ont acquis le joueur de Texas A&M Kellen Mond, avant que les Texans de Houston n’utilisent leur premier choix du repêchage sur Davis Mills de Stanford.

« Nous avons en fait parlé de Kyle au premier tour », a ajouté Arians. « Pour nous, il s’agit de traiter des informations, Tom Moore, Byron, ces gars-là existent depuis longtemps et quand vous regardez ce type traiter les informations, il lit rapidement les premières, deuxième, troisième, quatrième lectures et il glisse dans et hors de la poche les gars que nous avons entraînés dans le passé.

« Je vois juste un gars qui s’est battu pour arriver là où il en était et qui s’est amélioré chaque année et je pense qu’il va continuer à s’améliorer. Il a toute la taille et la force de bras que nous recherchons. »

