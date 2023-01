Kyle Smaine : Un skieur professionnel américain “tué au Japon après avoir été projeté à 50 mètres et enseveli par une avalanche” | Nouvelles du monde

Un skieur professionnel américain a été désigné comme l’une des deux personnes tuées dans une avalanche au Japon.

Des amis disent que Kyle Smaine, 31 ans, faisait partie des cinq skieurs étrangers pris dans l’énorme coulée de neige alors qu’il Hakuba Norikura montagne, près de la station de ski de Tsugaike, le dimanche.

Il était là-bas en visite dans le pays pour promouvoir le tourisme d’hiver au lendemain de la pandémie de coronavirus, selon le magazine de plein air Mountain Gazette.

Un autre homme, dit-on de L’Autricheest également décédé dans l’avalanche, tandis que trois autres skieurs ont réussi à descendre la montagne par leurs propres moyens, a indiqué la police.

Les agents ont jusqu’à présent refusé de confirmer des détails sur les deux hommes.

Cependant, deux amis ont depuis nommé Smaine, qui a remporté la médaille d’or dans l’épreuve de demi-lune aux Championnats du monde FIS de ski acrobatique et de snowboard en 2015, comme l’un des hommes décédés.

Image:

Kyle Smaine en Autriche en 2015. Photo : AP



Un ami, camarade NOUS le skieur Adam U, était avec Smaine lorsque l’avalanche s’est produite.

Il a déclaré à Mountain Gazette: “Nous avons entendu la fissure. Nous avons réalisé que c’était une grosse fissure. Nous avons commencé à courir puis nous avons été touchés.”

“Le pire scénario cauchemardesque”

Un autre ami, le photographe Grant Gunderson, qui était avec le groupe peu de temps avant l’avalanche, l’a décrit comme “mon pire scénario cauchemardesque”.

Dans un post Instagram, il a déclaré : “C’était censé être le dernier jour du voyage, donc nous étions juste partis pour une douce tournée de freeski, car nous avons eu l’une des meilleures journées de ski et de tournage la veille.

“J’étais épuisé depuis les 10 derniers jours, alors après cette course, j’ai skié jusqu’au pavillon de base. Kyle et Adam ont choisi de remonter et de skier à nouveau.”

Image:

Des policiers sur place



Il a dit qu’il y avait alors une avalanche qui “est descendue en une avalanche massive sur une pente adjacente. La pente sur laquelle ils avaient maintenant fait deux descentes n’a pas glissé”.

“Adam, Kyle et l’autre skieur ont essayé de courir. Adam a été enterré à 1,5 m de profondeur pendant 25 minutes et est indemne. C’est un miracle.

“Le skieur enterré à côté de lui est mort de blessures internes. Kyle a été projeté à 50 m par l’explosion d’air et enterré et tué.”

Il a ajouté: “Adam et moi allons ressasser cela pour le reste de nos vies.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:42

Une avalanche frappe des alpinistes près d’une station balnéaire au Japon



Un porte-parole de la police de Nagano a déclaré que cinq skieurs avaient été engloutis dans l’avalanche de dimanche, qui s’est produite vers 14 h 30 sur le versant est du mont Hakuba Norikura dans la station de ski.

Les deux hommes décédés ont été retrouvés “en arrêt cardio-respiratoire” lundi, a indiqué à l’AFP un responsable de la police, Tomohiro Kushibiki.

Certaines parties de l’Asie de l’Est ont été frappées par de fortes tempêtes hivernales ces derniers jours.

La semaine dernière, au moins cinq personnes seraient mortes au Japon, avec des dizaines de blessés en raison des températures record et de la neige abondante.