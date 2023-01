Kyle Smaine parmi les skieurs tués dans une avalanche au Japon

Commentez cette histoire Commenter

Kyle Smaine, un skieur acrobatique américain médaillé d’or en demi-lune aux championnats du monde de 2015, a été l’un des deux hommes tués dimanche dans une avalanche alors qu’ils faisaient du ski hors-piste au Japon. Smaine, un homme de 31 ans de South Lake Tahoe, en Californie, était en voyage de marketing pour Ikon Pass et Nagano Tourism, selon la publication de sports de plein air Mountain Gazette, et était au Japon pour la “qualité de neige incroyable”, il avait écrit sur Instagram. Alterra Mountain Company, qui possède Ikon Pass, a confirmé la mort de Smaine dans un e-mail au Washington Post lundi et a déclaré qu’elle s’était produite pendant les temps d’arrêt après la fin de ses fonctions de marketing.

“Nous sommes profondément attristés par la perte de l’athlète et ami Kyle Smaine. Il manquera beaucoup à la communauté Tahoe et à ses fans du monde entier », a écrit la société. “Nos pensées et nos condoléances vont à sa famille et à sa vaste communauté d’amis.”

Plus tôt lundi, un porte-parole du département d’État a confirmé dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’un citoyen américain avait été tué, mais n’a pas confirmé l’identité de cette personne, invoquant des problèmes de confidentialité.

“Le Département d’État américain n’a pas de priorité plus élevée que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger”, indique le communiqué. “Nous sommes au courant d’une avalanche à Nagano, au Japon, le 29 janvier. Nous pouvons confirmer la mort d’un citoyen américain à Nagano le 30 janvier. Pour des raisons de confidentialité, nous n’avons pas de détails supplémentaires pour le moment.”

Un snowboardeur a été pris dans une avalanche. Il a filmé son toboggan de 300 pieds.

Un porte-parole de l’ambassade des États-Unis à Tokyo a déclaré qu’elle était “au courant de l’incident dans la préfecture de Nagano et a été en contact avec les autorités compétentes pour fournir toute l’assistance appropriée”.

Au moins cinq skieurs des États-Unis et d’Autriche ont été pris dans l’avalanche sur le versant est du mont Hakuba Norikura, a déclaré à Reuters un porte-parole de la police de la préfecture de Nagano. Trois ont pu échapper à l’avalanche, mais deux skieurs ont été retrouvés morts. La météo a forcé la suspension des recherches et leurs corps ont été retrouvés lundi.

Un avertissement d’avalanche avait été émis pour la région, le Japon faisant face à de fortes chutes de neige généralisées et à un froid record. Le ski hors-piste est populaire parmi les skieurs et planchistes confirmés, attirés par la neige fraîche et profonde et l’absence de foule. “Ceci”, avait écrit Smaine sur Instagram avec une vidéo de lui en train de skier, “c’est ce qui me ramène au Japon chaque hiver.”

Mais même un skieur ou un snowboarder expérimenté peut déclencher ou être pris par une avalanche naturelle, ce qui déclenche une course contre la montre – et les chances – pour les équipes de secours. Bien que la plupart des victimes soient enterrées par une moyenne de seulement trois pieds de neige, les perspectives de survie deviennent de plus en plus improbables après environ 15 minutes, a déclaré Dale Atkins, ancien président de l’American Avalanche Association et ancien prévisionniste du Colorado Avalanche Information Center. La Poste en 2021. Lorsque l’avalanche s’arrête, la neige se compacte autour des victimes, devenant presque comme du béton.

Grant Gunderson, un photographe de la Mountain Gazette, et Adam Ü, un skieur professionnel de Glacier, Washington, étaient également du voyage, et Ü a déclaré à la Mountain Gazette que Smaine et l’autre skieur décédé, qui n’a pas été identifié, faisaient la transition de leur l’équipement d’arrière-pays en mode montée lorsque l’avalanche s’est produite.

“C’était la dernière course du dernier jour de notre voyage”, a déclaré Ü à la publication.

Alors que la nouvelle de la tragédie a balayé la communauté du ski acrobatique, il y a eu plusieurs souvenirs sur les réseaux sociaux. Joss Christensen, un skieur acrobatique de Park City, Utah, a répondu à la vidéo la plus récente de Smaine : « J’aurais aimé avoir plus de temps pour skier ces dernières années. Merci d’avoir toujours été une énergie si positive, Kyle.

L’équipe américaine de ski libre a écrit sur Instagram qu’elle avait perdu “une personne, un ami, un skieur et un coéquipier incroyable dans les montagnes”, décrivant Smaine comme “un compétiteur féroce mais une personne et un ami encore meilleur”.

Travis Ganong, olympien et skieur alpin, a écrit qu’il était « navré d’apprendre le décès de mon ami. … Il aimait le ski plus que quiconque que je connaissais, tu vas nous manquer.

Mio Inuma a rapporté de Tokyo.