Kyle Sinckler revient alors que Cadan Murley remporte sa première convocation pour l’Angleterre dans la série Autumn Nations | Actualités du rugby à XV

Kyle Sinckler a été inclus dans l’équipe d’Angleterre pour leurs matches de la Série des nations d’automne, l’ailier des Harlequins Cadan Murley remportant sa première convocation.

L’Angleterre affrontera l’Argentine lors du premier de ses quatre matches au stade de Twickenham le dimanche 6 novembre. Elle accueillera ensuite le Japon, suivi de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud.

Équipe d’Angleterre

Attaquants : Alex Coles, Luke Cowan-Dickie, Tom Curry, Ellis Genge, Joe Heyes, Jonny Hill, Maro Itoje, Courtney Lawes, Lewis Ludlam, George McGuigan, Val Rapava Ruskin, David Ribbans, Bevan Rod, Sam Simmonds, Kyle Sinckler, Jack Singleton , Hugh Tizard, Billy Vunipola, Mako Vunipola et Jack Willis.

Dos : Henry Arundell, Joe Cokanasiga, Owen Farrell, George Furbank, Will Joseph, Max Malins, Jonny May, Cadan Murley, Jack Nowell, Guy Porter, Raffi Quirke, Marcus Smith, Freddie Steward, Manu Tuilagi, Jack van Poortvliet et Ben Youngs.

Indisponible pour la sélection en raison d’une blessure : Alfie Barbeary, Ollie Chessum, Nic Dolly, Alex Dombrandt, Charlie Ewels, Tommy Freeman, George Ford, Jamie George, Sam Jeffries, Nick Isiekwe, Harry Randall, Will Stuart, Sam Underhill et Jack Walker.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.