Kyle Sinckler : l’attaquant britannique et irlandais des Lions cité pour avoir mordu lors de la deuxième défaite de test contre l’Afrique du Sud | Nouvelles du rugby à XV

Kyle Sinckler sera frappé d’une interdiction d’au moins 12 semaines si la citation est confirmée

Kyle Sinckler pourrait faire face à une longue interdiction après avoir été cité pour avoir mordu lors de la deuxième défaite des Lions britanniques et irlandais contre l’Afrique du Sud samedi.

Le pilier aurait mordu le bras du deuxième ligne sud-africain Franco Mostert lors d’un ruck à la 64e minute de la défaite 27-9 au Cape Town Stadium.

Sinckler, qui a un dossier disciplinaire à carreaux, sera frappé d’une interdiction minimale de 12 semaines si la citation est confirmée par l’audience disciplinaire de mardi.

5:14 Faits saillants du deuxième test entre l’Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais du Cap Faits saillants du deuxième test entre l’Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais du Cap

Remarquablement, aucun autre joueur n’a été cité d’un affrontement houleux malgré de nombreux points d’éclair.

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

