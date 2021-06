Kyle Sinckler dit que le snob des Lions britanniques et irlandais l’a laissé « désemparé », mais il roule avec les coups de poing après l’appel | Nouvelles du rugby à XV

0:34



Kyle Sinckler a confié à Warren Gatland sa déception d’avoir raté la sélection originale des Lions pour l’Afrique du Sud

Kyle Sinckler a confié à Warren Gatland sa déception d’avoir raté la sélection originale des Lions pour l’Afrique du Sud

Le pilier anglais Kyle Sinckler a déclaré qu’il essayait toujours de gérer les émotions de son appel tardif dans l’équipe des Lions britanniques et irlandais après avoir été amené à remplacer le blessé Andrew Porter dimanche.

Sinckler avait été « désemparé » lorsqu’il a été exclu du groupe d’origine de Warren Gatland pour une tournée en Afrique du Sud cet été, révélant ses sentiments dans une interview télévisée le mois dernier après son affichage de l’homme du match pour Bristol contre Bath.

Le joueur de 28 ans avait déclaré qu’il avait traité la décision et l’avait acceptée, seulement pour recevoir un appel de Gatland dimanche matin pour lui donner des nouvelles plus heureuses.

« C’était fou », a déclaré Sinckler. « Cela fait un mois depuis l’annonce, l’émotion de ne pas être sélectionné, de faire l’interview, l’homme du match, de jouer pour Bristol puis évidemment d’être à nouveau sélectionné, la vie est folle, n’est-ce pas ?

« Il suffit de rouler avec les coups et d’essayer de ne pas trop s’y perdre. C’est le principal. Quand je n’ai pas été sélectionné, ce n’était pas comme, ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qu’ils font ?’ Je ne voulais pas tomber là-dedans et m’apitoyer sur mon sort.

Kyle Sinckler a participé à la tournée des Lions 2017 en Nouvelle-Zélande

« Maintenant, il s’agit de ne pas me perdre face à tout le monde qui vous dit à quel point vous êtes génial. Je n’ai pas été sélectionné en premier lieu parce que je n’étais évidemment pas assez bon et c’est sur quoi je me concentre. »

Sinckler, qui a fait une tournée en Nouvelle-Zélande avec les Lions en 2017, a révélé que Gatland avait eu du mal à le joindre au cours du week-end après avoir changé de numéro de téléphone, le personnel de Bristol semblant être au courant de l’appel avant lui.

« Quand Gats m’a appelé, il m’a dit qu’il avait essayé d’appeler samedi mais qu’il s’était trompé de numéro », a déclaré Sinckler. « Il avait mon numéro d’il y a quatre ans mais je l’ai changé, donc ils le savaient tous avant moi.

« Quand je suis entré, j’ai parlé à Kev Geary (responsable de la performance athlétique de Bristol) et à Rory Murray (responsable des services médicaux) et ils m’ont regardé comme : ‘Tu ne savais pas ?’ Comment suis-je le dernier à le savoir ?

« De toute évidence, il y a eu beaucoup de félicitations, mais c’est du sport et nous avons un travail à faire ce week-end contre les London Irish pour assurer la première place. C’est de courte durée et vous passez simplement à autre chose. »

Sinckler, qui s’est souvenu d’avoir regardé la tournée des Lions en Afrique du Sud en 2009 en tant que fan, a déclaré qu’il avait essayé d’utiliser la déception de manquer la sélection initiale comme un aiguillon dans les dernières semaines de la saison de Premiership.

« J’étais très émotif », a-t-il déclaré. « Je devais juste l’exploiter et essayer de l’intégrer dans mon rugby.

« J’étais bouleversé, j’étais tellement déçu de ne pas faire partie de l’équipe initiale, mais je m’en suis remis.

« J’étais d’abord un fan, donc j’aurais toujours regardé la série, parler aux garçons et les encourager. »