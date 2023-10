Nick WaggonerRédacteur d’ESPNLecture de 5 minutes

Brock Purdy se fait éliminer sur deux passes consécutives Le quart des 49ers Brock Purdy a du mal en seconde période alors qu’il est intercepté sur deux passes consécutives contre les Bengals.

SANTA CLARA, Californie — C’est à peu près à la même époque l’année dernière que le Les 49ers de San Francisco se sont retrouvés dans une situation difficile avant leur semaine de congé.

Les Chiefs de Kansas City venaient de les battre solidement au Levi’s Stadium pour tomber à 3-4 cette saison. Mais la plus grande solution aux problèmes de cette équipe se trouvait déjà dans le bâtiment. Les Niners ont acquis le porteur de ballon Christian McCaffrey dans un échange à succès quelques jours plus tôt avec l’idée qu’il pourrait déclencher une course en seconde période. Il l’a fait et les Niners ont remporté 10 victoires consécutives pour clôturer la saison en route vers une apparition dans le match de championnat NFC.

Un peu plus d’un an plus tard, les Niners se dirigent vers leur congé et la date limite des échanges avec la NFL de mardi avec un bien meilleur bilan mais tout autant d’urgence de redresser le navire après la défaite 31-17 de dimanche contre les Bengals de Cincinnati. Après un départ de 5-0, la défaite contre les Bengals était la troisième consécutive de San Francisco, les ramenant à 5-3 et perdant la première place de la division NFC Ouest.

Bien que les Niners soient probablement actifs dans la recherche d’aide extérieure, l’entraîneur Kyle Shanahan a clairement indiqué dimanche après-midi qu’un autre McCaffrey ne franchirait pas cette porte. Ce qui signifie que l’amélioration doit venir en grande partie de l’intérieur, un processus qui commencera par beaucoup d’introspection au cours de la semaine de congé avant que les Niners n’affrontent les Jaguars de Jacksonville le 12 novembre.

“Non, rien de tout cela ne change quoi que ce soit à la date limite des échanges”, a déclaré Shanahan. “Comment nous avons joué aujourd’hui ou comment nous avons joué ces trois dernières semaines. … Je crois que nous avons les réponses dans notre bâtiment. Je crois que nous avons de bons joueurs. Je crois que nous avons de bons entraîneurs. C’est à moi de les amener à faire mieux.

“Je pensais que nous avions plutôt bien commencé, mais il y a certaines choses que nous n’avons pas pu cacher ici ces dernières semaines et c’est pourquoi nous devons continuer à les pousser dans tous les aspects parce que certaines personnes perdent. des séquences et ils n’ont pas ces réponses et vous vivez juste dans l’espoir.

La défaite de dimanche était la première séquence de trois défaites consécutives des Niners depuis la saison 2021 et fait suite à une séquence au cours de laquelle ils avaient remporté 15 matchs consécutifs de saison régulière (à égalité pour un record de franchise) et battu leurs cinq premiers adversaires cette saison. par une moyenne de 19,8 points par match.

Même au cours de leur domination en début de saison, Shanahan avait fait allusion à plusieurs reprises aux erreurs commises par son équipe, mais avait réussi à s’en sortir parce qu’elle avait pris de grosses avances. Les pénalités et les problèmes de la zone rouge avaient été problématiques, mais les Niners en ont compensé bon nombre en réalisant de gros jeux en attaque (21 jeux de plus de 20 verges étaient le sixième plus grand nombre dans la NFL) et en abandonnant peu en défense (10 jeux de plus de 20 verges autorisés). étaient les moins nombreux dans la NFL). Ils avaient également été dominants dans la bataille du chiffre d’affaires, avec un score de +7 avec deux cadeaux, le plus bas de la ligue.

Les trois dernières semaines ont été marquées par un changement radical dans la direction opposée pour la plupart de ces catégories. Les Niners ont été dominés par une moyenne de 7 points par match, dépassés par une moyenne de 62 verges par match et ont abandonné 15 jeux de plus de 20 verges (le deuxième plus grand nombre de la NFL sur cette période). De plus, les Niners ont retourné le ballon sept fois (à égalité au quatrième rang) et ont une marge de chiffre d’affaires de moins-3 (également à égalité au quatrième rang) au cours de cette période.

Après n’avoir lancé aucune interception au cours des cinq premières semaines, le quart-arrière des Niners Brock Purdy en a lancé cinq au cours des trois derniers matchs, dont quatre en territoire adverse, dont un dans les 10 de Cincinnati dimanche. Les erreurs de composition ont également limité la capacité des Niners à faire passer le ballon souvent ou efficacement.

“Tout ce que je sais, c’est qu’il est difficile de gagner des matchs de football quand on perd la bataille des turnovers que nous avons menée deux semaines de suite”, a déclaré l’ailier rapproché George Kittle. “Et nous devons évidemment mieux jouer et nous devons nous mettre dans des situations où nous pouvons diriger davantage le football et nous n’avons pas besoin de lancer le ballon autant de fois.”

Même si bon nombre de ces problèmes ont été alarmants, les problèmes défensifs ont été les plus surprenants. Les Niners ont régulièrement aligné l’une des meilleures défenses de la ligue ces dernières années et même avec le changement de nouveau coordinateur Steve Wilks de DeMeco Ryans (qui est devenu l’entraîneur-chef des Houston Texans), les Niners ont semblé difficiles à marquer cette saison.

Ce fut le cas au cours des cinq premières semaines, mais ce n’est plus le cas ces derniers temps. À mesure que le calendrier et les quarts auxquels ils sont confrontés sont devenus plus difficiles, les Niners ont cédé près de 70 verges par la passe de plus par match dans les airs et les quarts adverses ont un QBR de près de 16 points plus élevé au cours des trois dernières semaines.

Ces problèmes, combinés à une course aux passes qui a eu du mal à rentrer à la maison et à un appel éclair controversé avant la mi-temps de la défaite de la semaine dernière contre les Vikings du Minnesota, ont mis Wilks sous le microscope. Mais Shanahan a déclaré dimanche qu’il y avait beaucoup de reproches à faire.

“Cela ne vient pas d’un seul entraîneur ou d’un seul côté du ballon”, a déclaré Shanahan. “Nous n’avons pas marqué plus de 20 points ici depuis trois semaines non plus. Donc, je pense que notre défense doit faire mieux. Je pense que notre attaque doit faire mieux. Je pense que notre équipe doit faire mieux. Quand je dis notre équipe , je veux dire chaque joueur là-bas et je pense à chaque entraîneur. “

Maintenant, les 49ers se dirigent vers une longue pause qui devrait permettre de guérir l’entorse de la cheville droite du plaqueur gauche Trent Williams et l’épaule blessée de Deebo Samuel. Cela devrait aider, mais il en faudra beaucoup plus pour faire une course alors que les Niners entament une séquence dans laquelle ils joueront à nouveau à Jacksonville, Tampa Bay, Seattle, Philadelphie et Seattle dans les cinq semaines suivant le bye.

“Nous devons rester assis ici et attendre environ 14 jours pour gérer ce sentiment que nous ressentons, dont personne ne veut, mais je pense que nous devons le faire”, a déclaré Shanahan. “Je pense que nos gars doivent être un peu énervés. Je pense que nous devons revenir avec un peu plus de concentration parce que cela n’a pas été suffisant et que nous n’y sommes pas parvenus.”