Kyle Shanahan et les 49ers se tourneront-ils vers Mac Jones, Trey Lance ou Justin Fields au 3e rang? (Photo AP / Tony Avelar)

Les 49ers de San Francisco prévoient de sélectionner un quart-arrière avec le troisième choix au total lors du repêchage de la NFL 2021, a confirmé l’entraîneur Kyle Shanahan lundi.

Shanahan et le directeur général John Lynch, s’exprimant lors de leur conférence de presse préliminaire, ont chacun fait allusion au fait qu’ils avaient la position de quart-arrière en tête lorsqu’ils ont fait un échange avec les Dolphins de Miami pour passer du n ° 12 au n ° 3. .

« Ce dont je suis fier de ce que nous avons fait, c’est que nous aurions pu nous asseoir à 12 heures et attendre de voir lequel nous est venu, et je pense que celui qui a fait, si on l’a fait … Je pense que cela aurait pu sembler vraiment bien », a déclaré Shanahan.

« Mais nous avons pris la décision dans ce processus que nous avons senti que nous devions avoir un quart de départ cette année et l’ajouter à notre équipe. Et quand nous nous sommes assis là à 12 ans dans la journée, nous voulions le dicter. Nous étions aussi inquiet: Peut-être que celui que nous finissons par vouloir ne tombe pas à 12. «

9:31 L’ancien quart-arrière de la NFL Chris Simms donne son verdict sur les cinq jeunes quarts qui devraient participer au premier tour du repêchage de la NFL 2021 jeudi L’ancien quart-arrière de la NFL Chris Simms donne son verdict sur les cinq jeunes quarts qui devraient participer au premier tour du repêchage de la NFL 2021 jeudi

Après que San Francisco ait échangé le choix n ° 12, ses deux prochains joueurs de premier tour et un troisième tour de 2022 à Miami pour passer au n ° 3, NFL Network a rapporté que les 49ers avaient déclaré au quart Jimmy Garoppolo qu’il était « toujours en [their] des plans. »

Mais l’avenir de Garoppolo avec l’équipe est maintenant incertain suite aux commentaires de Shanahan sur la rédaction d’un quart-arrière «de départ», et il pourrait être une cible commerciale attrayante pour une autre équipe.

Shanahan a effectivement esquivé la question lorsqu’on lui a demandé s’il était certain que Garoppolo serait sur la liste des 49ers d’ici la fin de la semaine.

« Je ne peux pas garantir que quiconque dans le monde sera en vie dimanche, donc je ne peux pas garantir qui sera sur notre liste dimanche. Cela vaut pour nous tous », a-t-il déclaré.

Depuis son arrivée à San Francisco via le commerce des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2017, Garoppolo a commencé 30 matchs; les 49ers sont allés 22-8 dans ces départs. Il a ramené l’équipe au Super Bowl LIV, où ils ont été battus par les Chiefs de Kansas City.

Mais de multiples blessures lui ont fait manquer la plupart des saisons 2018 et 2020. Shanahan a déclaré qu’il se sentait bien à propos de cinq perspectives de quart différentes pour le troisième choix.

0:22 Le lancement massif du quart-arrière des bisons de l’État du Dakota du Nord, Trey Lance, attire les applaudissements lors de son entraînement professionnel Le lancement massif du quart-arrière des bisons de l’État du Dakota du Nord, Trey Lance, attire les applaudissements lors de son entraînement professionnel

On s’attend généralement à ce que Trevor Lawrence de Clemson et Zach Wilson de BYU accompagnent les deux premiers choix pour les Jaguars de Jacksonville et les Jets de New York, respectivement. San Francisco aurait alors son choix parmi les trois options suivantes: Justin Fields de l’État de l’Ohio, Mac Jones de l’Alabama et Trey Lance de l’État du Dakota du Nord.

Todd McShay d’ESPN a rapporté lundi que Shanahan voulait sélectionner Jones, mais que d’autres dans le front office font pression pour Lance.

Lynch a déclaré qu’il « s’en remettra toujours à » Shanahan sur le sujet des quarts. Shanahan est l’appelant du jeu offensif des 49ers et a une feuille de route en tant que coordinateur offensif à Houston, Washington, Cleveland et Atlanta.

Mais la décision au n ° 3 sera prise conjointement par Lynch et Shanahan, a ajouté Lynch.

