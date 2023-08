Kyle Shanahan des 49ers ne s’inquiète pas du coude de Brock Purdy… à une exception près

SANTA CLARA, Californie – La septième pratique du camp d’entraînement des 49ers de San Francisco n’était pas une chose de beauté.

Il y avait trop de pénalités, une multitude de partants manquants et aucun touché pour l’attaque. Cela incluait Brock Purdy, un peu une surprise étant donné que Purdy a commencé le camp d’entraînement en s’entraînant pendant deux jours, puis en prenant deux jours de congé.

Jeudi, il dirigeait l’attaque de l’équipe première comme d’habitude après une journée de congé des joueurs mercredi, un autre signe que son bras droit réparé chirurgicalement approche de sa forme d’avant la blessure. Il s’entraînera à nouveau vendredi avant de prendre congé samedi, a déclaré Kyle Shanahan.

« Cela ne me vient pas à l’esprit », a déclaré Shanahan lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait toujours du coude droit du quart-arrière. « Je veux dire, il est guéri, il est en bonne santé. Les gars doivent se mettre en forme pour lancer et ils doivent jouer et tout et s’y habituer. Cela prend du temps et des choses. Mais je ne pense plus à sa blessure.

Eh bien, ce n’est pas tout à fait vrai.

Shanahan a déclaré plus tard qu’il pensait définitivement au coude lundi lorsque l’ailier défensif Clelin Ferrell s’est écrasé dans la poche, a tendu un bras et a fait tomber le ballon de la main de Purdy. Le jeu rappelait celui de Philadelphie qui a entraîné la déchirure du ligament du coude de Purdy.

« J’ai dû retenir mon souffle pour ne pas perdre la tête », a déclaré Shanahan. « Je pouvais voir qu’il allait bien. Je veux dire, c’est la nature humaine. La seule façon de terminer un sac est de courir, courir et atteindre. Et ces gars-là le font. Et c’est pourquoi nous devons les attaquer tout le temps pour ne pas le faire.

Shanahan a déclaré qu’il avait l’habitude de rouler des yeux sur les entraîneurs en chef qui insistaient constamment sur le fait de ne pas frapper le quart-arrière et qui réprimandaient les défenseurs pour avoir emmené leurs adversaires au sol. Maintenant, il dit que c’est son refrain de salle de réunion le plus courant.

« C’est tout ce dont nous parlons, » dit-il. « C’est ce qui a tué Trey (Lance) ses deux premières années – il s’est cogné le doigt sur un casque et l’a cassé et cela l’a gâché pendant environ un an et demi. »

Aucun des quarts ne s’est démarqué lors de la séance de jeudi. Purdy était 7 sur 10 avec la plupart des réalisations sur des lancers courts aux porteurs de ballon. Il a frappé Jauan Jennings sur une voie de croisement profonde, mais a lancé une longue passe latérale à Deebo Samuel lors d’une période de déplacement du ballon à la fin de l’entraînement. Le demi de coin Samuel Womack III a eu une bonne couverture sur le jeu.

Sam Darnold était 6 sur 8 et a eu la conduite la plus productive pendant la période de déplacement du ballon, une sur laquelle il a complété deux passes à Danny Gray – l’une d’elles pour 21 verges – et une autre à l’ailier rapproché recrue Cameron Latu. Le lancer de Darnold dans la zone des buts à l’autre bout serré recrue, Brayden Willis, n’était pas cadré, mettant fin à son entraînement.

Lance a connu la période la plus difficile de la période de déplacement du ballon. Sa passe initiale a été interceptée lorsqu’il a tenté de faufiler le ballon entre les secondeurs et le demi de coin D’Shawn Jamison. Il a obtenu une autre fissure au drive, mais sous une forte pression, il a été contraint de jeter le ballon au troisième essai. Il a terminé 5 sur 8.

Le quatrième quart-arrière, Brandon Allen, n’a pris aucune répétition de 11 contre 11. Shanahan a dit de ne rien lire à ce sujet. Il a dit que les 49ers avaient un entraînement plus court que d’habitude après leur journée de congé et qu’il n’y avait pas assez de répétitions pour tout le monde. Ils auront une session plus longue et plus intense vendredi et Allen obtiendra probablement son lot normal de clichés.

bric et de broc

• Un certain nombre de joueurs éminents n’ont pas participé à l’entraînement léger, certains en raison de jours de congé prévus (le plaqueur Trent Williams, le porteur de ballon Christian McCaffrey, l’ailier serré George Kittle, le secondeur Dre Greenlaw, la sécurité Tashaun Gipson Sr.) et d’autres en raison d’une blessure.

Ce dernier groupe comprend le porteur de ballon Elijah Mitchell, qui a pris un bon départ au camp d’entraînement avant de se déchirer un muscle adducteur mardi. Mitchell, dont la carrière a été gâchée par des blessures, a également manqué du temps au printemps. Shanahan a déclaré que le porteur de ballon pourrait être absent une semaine et demie avec son problème actuel, ce qui signifie qu’il manquera les entraînements conjoints de la semaine prochaine avec les Raiders de Las Vegas au Nevada.

« Elijah fait tout bien mais a été malheureux avec ça », a déclaré Shanahan, qui a noté que Mitchell s’était blessé lors du même entraînement lors du camp d’entraînement de la saison dernière.

Avec McCaffrey qui regardait également depuis la ligne de touche, le meilleur coureur était Jordan Mason, suivi de Tyrion Davis-Price, Khalan Laborn et Ronald Awatt.

« J’ai adoré ce que j’ai vu de ces deux gars », a déclaré l’arrière Kyle Juszczyk à propos de Mason et Davis-Price. « Ils ont tellement grandi, ils ont tellement mûri. Et dans cette attaque, avoir une année d’expérience à son actif fait beaucoup – s’en éloigner un peu, laisser s’imprégner. Et quand vous revenez, vous ne partez pas de zéro. Et vous pouvez voir que ces gars jouent plus vite, plus confiants. Ils sont tous les deux revenus et leur corps est plus beau que leur année recrue.

• La ligne offensive manquait également de certains membres. Le garde Aaron Banks a subi une commotion cérébrale mardi malgré le fait que tous les joueurs de ligne portaient des casquettes Guardian conçues pour réduire les commotions cérébrales. Pendant ce temps, le joueur de ligne vétéran Jon Feliciano est aux prises avec un problème d’épaule. Cela signifiait qu’une paire de joueurs de deuxième année, Nick Zakelj et Jason Poe, alternaient à la garde gauche avec l’attaque de la première équipe.

• Au tacle, Jaylon Moore a esquivé une balle lorsque sa blessure au genou de mardi s’est avérée être une contusion osseuse. Il avait une manche sur son genou gauche jeudi mais marchait sans boiter. Sans Moore et Williams, Leroy Watson a été le tacle gauche de la première équipe. Watson a été une agréable surprise pour les 49ers et s’est mis dans la conversation pour le swing tacle, sinon cette année, alors la prochaine.

• L’arrière Spencer Burford, qui était le coéquipier de Watson à UT-San Antonio, a également bien paru cet été. L’année dernière, il a dit qu’il avait pris du volume parce qu’il pensait qu’il aurait besoin de plus de poids alors qu’il passait du tacle offensif de l’université à la garde de la NFL. Cela s’est avéré inutile. Il a dit qu’il pesait huit à neuf livres de moins qu’il y a un an et qu’il se sentait donc plus rapide.

• Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé lors de l’interception de Lance, Shanahan a répondu : « Il a juste essayé de le lancer par-dessus le talonneur et il s’est retrouvé dessous. C’est un lancer haut-bas et il était trop profond, et il voulait le lancer profond et il doit le vérifier.

Le «prostitué» – un secondeur qui tombe dans la couverture et se défend contre les voies de crochet ou de curl – en question était le choix de sixième ronde Dee Winters et c’était la deuxième pratique consécutive dans laquelle il a joué dans le jeu de passes. Lors de la préparation du repêchage, l’entraîneur des secondeurs Johnny Holland a déclaré que Winters lui rappelait un peu Greenlaw. Les similitudes sont devenues plus évidentes une fois que les pads ont commencé plus tôt cette semaine.

« Juste en le regardant dans les exercices, il peut frapper et sortir des blocs », a déclaré Holland à propos de Winters, qui, comme Greenlaw, a une fiche de 5-11. « Et c’est le plus grand atout de Dre Greenlaw, qu’il peut frapper et sortir des blocs et fermer rapidement et faire des tacles. »

• Les 49ers ont eu besoin de toute la profondeur de leur ligne défensive récemment. Ils se sont entraînés jeudi sans Nick Bosa (résistant) ainsi qu’Austin Bryant, Robert Beal Jr. et Kalia Davis, qui semblent tous souffrir de blessures mineures. Bryant semble sur le point de reprendre l’entraînement.

• Un conférencier invité après l’un des entraînements récents des 49ers : Kareem Abdul-Jabbar, six fois MVP de la NBA.

« (Dr.) Harry Edwards l’a fait sortir, ce qui était incroyablement cool juste pour le voir là-bas », a déclaré Shanahan. « Il n’était pas difficile à repérer. … Vous avez parfois des légendes et je veux dire, Kareem est une légende de légendes, donc c’était à peu près aussi cool qu’une légende qui pourrait venir ici.

(Photo du haut de Brock Purdy : Robert Edwards / USA Today)

