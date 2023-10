Kyle Schwarber et Phillies, armés d’un bon plan d’attaque, prennent un départ fulgurant en NLCS

PHILADELPHIE — Lorsque Kyle Schwarber s’est présenté au marbre, il ne savait pas que le premier lancer que Zac Gallen avait lancé lors de ses 36 départs cette saison était une balle rapide. Il ne savait pas que Gallen avait commencé 89 de ses 90 derniers départs depuis 2021 avec une balle rapide au premier lancer. « Combien de fois l’a-t-il fait ? » » Schwarber a demandé dans un couloir après que les Phillies aient remporté le premier match de la série de championnats de la Ligue nationale.

C’était 89 sur 90.

« Je ne l’ai pas regardé aujourd’hui », a déclaré Schwarber, « mais j’ai déjà demandé : quel pourcentage a-t-il sur le premier lancer ? Juste parce que parfois, il y a des gars qui lancent une balle cassante et des choses comme ça.

Gallen n’était pas ce type. Les Phillies le savaient. C’est le genre de chose qui apparaît dans un rapport préalable disséquant les Diamondbacks avant le début de la série. Parfois, les Phillies fournissent des informations non sollicitées à leurs frappeurs. Mais souvent, ils s’en remettent à cette personne.

« Oui, nous le savions », a déclaré l’entraîneur des frappeurs des Phillies, Kevin Long. « Donc, je pouvais le voir lancer une balle rapide. »

C’est le dilemme que présente Schwarber, en tant que premier frappeur. C’est les séries éliminatoires. Tout est amplifié. Un lanceur lançant sa balle rapide pour le premier lancer du match est une tactique standard. Il doit établir la balle rapide. Ceci est le chemin.

Mais, avec Schwarber debout, une balle rapide au premier lancer peut déclencher une atmosphère délirante. S’il y a un premier frappeur au baseball qui peut forcer un lanceur à repenser son premier lancer, c’est bien Schwarber.

« J’avais en quelque sorte le sentiment que Schwarber allait lancer le premier lancer du match », a déclaré Gallen. Le terrain n’était pas là où il le souhaitait. Il l’a tiré et il atteignait 92 mph – l’un des premiers lancers les plus lents que Gallen ait lancés toute l’année – et Schwarber l’a détruit.

TU RIGOLES pic.twitter.com/XNDCbcJ1e4 – Phillies de Philadelphie (@Phillies) 17 octobre 2023

« C’est une chose amusante quand vous vous présentez à l’assiette », a déclaré Schwarber, « et la prochaine fois que vous savez, 46 000 personnes se lèvent et sont prêtes à faire du rock’n’roll. »

Les Phillies n’ont jamais été menés lors de la victoire 5-3 de lundi soir après le smash du premier lancer de Schwarber. Ils sont à trois victoires de leur réitération en tant que champions de la Ligue nationale.

« C’est pour cela », a déclaré Long, « c’est pourquoi il est là. »



Kyle Schwarber se connecte sur une balle rapide du premier lancer de Zac Gallen pour un premier coup de circuit. (Matt Rourke / Associated Press)

Dès que Zack Wheeler a enregistré le troisième retrait en début de premier, Jeff Hoffman a jeté son chapeau sur la terre de l’enclos des releveurs. Les releveurs des Phillies jouent un match pour prédire les circuits et, dans la série de divisions de la Ligue nationale, Hoffman a appelé un tir de Schwarber en première manche. Cela ne s’est pas produit. Il y est revenu lundi soir.

« Je suis beaucoup de choses », a déclaré Hoffman, « mais je ne suis pas stupide. »

Schwarber s’est balancé au premier lancer en tant que leader de la première manche seulement 25 fois au cours de la saison. Il l’a mis en jeu 11 fois et huit de ces balles frappées ont été des coups sûrs. Quatre étaient des circuits et deux des doubles. Mais ce n’étaient pas toutes des balles rapides qu’il a vues.

Il a étudié comment Gallen avait lancé d’autres gauchers lors des premières manches des matchs. Le droitier a attaqué Freddie Freeman avec des balles rapides. Il est entré avec une balle rapide au premier lancer à Christian Yelich dans la série Diamondbacks-Brewers Wild Card.

« Lorsque vous formulez une approche et un plan de match, il y a globalement un aspect d’équipe », a déclaré Schwarber. « Chacun a aussi son plan de match personnel. Lorsque nous sommes à l’intérieur et que nous parlons d’un lanceur, nous parlons de la façon dont nous voulons donner le ton à un match. C’est comme ça pour nous.

Ils ont donné le ton, mais les Phillies ont ensuite rendu le premier match difficile. Ils ont gaspillé les occasions d’enterrer Gallen. Ils ont survécu aux moments tendus des releveurs Seranthony Domínguez, José Alvarado et Craig Kimbrel. Les Phillies ont remporté sept matchs 1 consécutifs depuis les dernières séries éliminatoires. Ils ont désormais une fiche de 27-11 de tous les temps lors des matchs éliminatoires au Citizens Bank Park.

La fête a commencé avec le premier lancer de Schwarber.

« Il peut toujours changer le score à tout moment », a déclaré Long. « C’est probablement le moment le plus probable pour lui d’obtenir une balle rapide dans un décompte de balles rapides à n’importe quel moment du match. Donc, je veux dire, cela joue en sa faveur.



Le tir en solo de Bryce Harper en première manche était son quatrième circuit des séries éliminatoires. (Bill Streicher / USA aujourd’hui)

Contre Gallen, les Phillies avaient un plan. Onze des 25 frappeurs qui ont affronté Gallen ont balancé dès le premier lancer. Deux circuits – celui de Schwarber, suivi du circuit solo de Bryce Harper sur le cinquième lancer de Gallen de la soirée – étaient sur des balles rapides du premier lancer. Le rapport de dépistage aurait pu inclure ceci : Gallen, cette saison, a lancé une balle rapide sur le premier lancer à chaque frappeur qu’il a affronté au cours de la première manche dans 73 % du temps.

Gallen, un lanceur prometteur de 28 ans qui terminera près du sommet du vote pour le NL Cy Young Award, a déploré son exécution par la suite. « Je ne sais pas si je reprendrais la sélection », a-t-il déclaré. Peut-être que si sa première balle rapide n’avait pas été coupée au centre, Schwarber aurait frappé un flyout.

Schwarber avait atteint .160/.222/.240 en 27 apparitions au marbre en séries éliminatoires avant le NLCS. Tout comme l’année dernière, il a réussi un circuit lors du premier match du NLCS – bien que celui-ci ait eu lieu cinq manches plus tôt.

« Nous savons en quelque sorte ce que nous allons retirer de lui », a déclaré Harper. « Nous savons quel genre de leader il est. Nous savons quel genre de personne il est chaque jour. Vous ne pouviez pas dire s’il était 0 sur 4 ou 4 sur 4 à tout moment ou à tout moment. Nous savons qu’il va s’évader. Nous savons quel type de joueur il est.



Kyle Schwarber reconnaît l’enclos des releveurs après son explosion en première manche. (Eric Hartline / USA aujourd’hui)

Dans l’enclos des releveurs, ils pouvaient le sentir lorsque Schwarber entra dans la surface.

« Je pense que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles il est là », a déclaré Hoffman. « Parce qu’il peut presque gagner un match dès le premier coup. Tu sais? C’est tout de suite un coup de poing dans le ventre. Et puis, vous ne pouvez pas vous sentir mal dans votre peau parce que le prochain gars s’en prend à vous.

« C’est arrivé rapidement », a déclaré le releveur gaucher Matt Strahm. « J’ai à peine fait craquer ma Red Bull. »

Il y aura des moments plus tendus dans cette série. Mais les Phillies s’appuieront sur ce qui les a amenés ici et sur le sentiment qu’ils peuvent se hisser à n’importe quel moment du mois d’octobre. Le manager Rob Thomson s’est engagé envers Schwarber en tant que premier frappeur inhabituel. Il avait ses raisons. Le plus convaincant : cela lui semblait juste.

Il a fallu un seul coup sur une balle rapide du premier lancer qu’un bon lanceur ne pouvait s’empêcher de lancer pour réaffirmer cela.

« Je n’ai jamais aucun doute avec lui », a déclaré Thomson. «J’ai tellement confiance en lui – et en tous nos gars, vraiment. C’est ce qu’il fait en début de match. Il peut mettre un peu l’autre équipe sur les talons et prendre l’avantage.

(Photo du haut du premier coup de circuit de Kyle Schwarber : Sarah Stier / Getty Images)