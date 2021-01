MILWAUKEE – Plus de quatre mois après avoir été accusé du meurtre de deux manifestants et en blessant un troisième lors de troubles civils à Kenosha, Kyle Rittenhouse a officiellement plaidé non coupable mardi, déclenchant les phases suivantes de ce qui devrait encore être une affaire très longue .

Rittenhouse est devenu un symbole dans le débat national sur la race et la justice, l’ordre public et les armes à feu.

Lors d’une audience de Zoom mardi devant le commissaire du tribunal du comté de Kenosha, Loren Keating, l’avocat de Rittenhouse, Mark Richards de Racine, a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation pour son client. Rittenhouse était dans le bureau de Richards et n’a pas pris la parole pendant la brève audience. Lui et son avocat portaient tous deux des masques.

Jacob Blake:Kenosha se prépare aux troubles et fixe le couvre-feu avant la décision de mise en accusation attendue dans la fusillade de Blake

Le procureur adjoint Thomas Binger a déclaré qu’il disposait d’un disque dur externe avec tout le matériel de découverte de l’État – des vidéos et des rapports étendus – qu’il publierait cette semaine.

Richards a déclaré que même s’il obtenait la découverte cette semaine, la date prévue du procès le 29 mars semblait «ridicule», et Binger a convenu qu’ils en discuteraient probablement à une date préliminaire avant le juge de circuit Bruce Schroeder le 10 mars.

Rittenhouse, qui a eu 18 ans dimanche, est accusé de cinq crimes: homicide intentionnel au premier degré dans la mort de Joseph Rosenbaum, 36 ans; Homicide imprudent au premier degré d’Anthony Huber, 26 ans, tentative d’homicide intentionnel au premier degré de Gaige Grosskreutz, 22 ans, et deux chefs d’accusation de mise en danger imprudente de la sécurité, pour des coups de feu tirés sur d’autres.

Il a également été accusé d’être mineur en possession d’une arme à feu, d’un délit et d’avoir violé un couvre-feu en vigueur le 25 août, une citation civile.

Il est libre sous caution de 2 millions de dollars depuis le 2 novembre, restant avec sa mère et son avocat à une adresse non divulguée.

Rittenhouse, armé d’un fusil de style AR-15, a rejoint des dizaines d’autres hommes armés cette nuit-là. Il a déclaré aux journalistes, et plus tard à la police, qu’il protégeait une entreprise de voitures d’occasion. Ses rencontres meurtrières avec des manifestants ont été capturées sur des vidéos qui ont été citées comme preuves par les procureurs et les avocats de la défense, qui disent qu’il a agi en légitime défense.

Après la fusillade, Rittenhouse s’est dirigé vers la police les mains levées, mais ils lui ont dit de sortir de la rue. Lui et son ami sont retournés en voiture dans l’Illinois, où, avec sa mère, il s’est transformé en police locale.

Dans les deux jours, la famille s’était alignée avec l’avocat d’Atlanta Lin Wood, qui avait fait appel à un avocat controversé de Los Angeles, John Pierce, pour diriger une équipe de défense qui tentait de lutter contre l’extradition de Rittenhouse vers le Wisconsin et de battre les buissons des médias sociaux pour collecter des fonds pour son la défense.

Des questions se sont posées sur la destination des plus de 2 millions de dollars amassés. Wood ne représente plus Rittenhouse. Pierce continue d’apparaître avec Wendy Rittenhouse dans les médias de droite et d’utiliser les médias sociaux pour solliciter des dons et dépeindre Rittenhouse comme victime de poursuites politiques.

Trois autres personnes font face à des accusations criminelles à partir de ce soir-là. Dominic Black est accusé de deux chefs d’accusation d’avoir fourni un fusil à Rittenhouse alors qu’il était mineur. Joshua Zeminski, 35 ans, qui, selon les procureurs, a tiré un coup de feu près de Rittenhouse quelques secondes avant de tirer et de tuer Joseph Rosenbaum, est accusé de conduite désordonnée avec une arme dangereuse, un délit. Son épouse Kelly Ziminski est accusée de conduite désordonnée et d’obstruction à un officier, à la fois de délits, et de violation du couvre-feu, une citation civile

Suivez Bruce Vielmetti sur Twitter à @ProofHearsay.