Kyle Richards visite le palais de justice de Los Angeles au milieu d’une bataille pour l’expulsion de Kim en raison d’une prétendue rechute

Kyle Richards a été aperçue vendredi en visite à la Cour supérieure de Los Angeles à Van Nuys, alors qu’elle prétendait chercher à déposer une demande pour expulser sa sœur Kim Richards de son domicile en raison de la prétendue rechute de cette dernière.

Lors de sa première observation depuis l’annonce de la chute de Kim du wagon, la star de « Real Housewives of Beverly Hills », 55 ans, a été photographiée l’air posée et calme.

Elle a été photographiée portant une casquette de camionneur beige et blanche, un t-shirt de rodéo de Beverly Hills, un jean et des bottes beiges, tout en accessoirisant avec une paire de lunettes de soleil et un sac à bandoulière noir.

En plus de se rendre au palais de justice, Kyle a également été vu au service de probation du comté de Los Angeles.

Kyle Richards a été photographié vendredi devant un palais de justice à Los Angeles. TheImageDirect.com

La star de « RHOBH », vue ici entrant dans un palais de justice de Los Angeles vendredi, demanderait un avis d’expulsion pour sa sœur Kim Richards. TheImageDirect.com

Plus tôt cette semaine, Kyle aurait appelé la police pour tenter d’expulser Kim d’une maison qui lui appartient.

La star de Bravo a cependant été informée qu’elle devrait intenter une action en expulsion auprès du tribunal car il s’agissait d’une affaire civile, selon TMZ. Kim aurait alors été autorisée à rester dans la maison.

La famille Richards-Hilton aurait évité l’ancienne élève troublée des « Real Housewives of Beverly Hills », 60 ans, après qu’elle serait retombée dans la toxicomanie après des années de sobriété.

Ils auraient pris la décision difficile de lui tourner le dos afin de la forcer à demander de l’aide.

La police aurait dit à Kyle qu’elle devait déposer une demande d’expulsion auprès du tribunal afin d’expulser sa sœur. TheImageDirect.com

Kim se serait vu interdire de séjourner dans une maison appartenant à Kyle en raison de sa prétendue rechute. FilmMagie

Les problèmes présumés de Kim ont pris une tournure pire début septembre, lorsqu’elle aurait été vue se comporter de manière « incohérente » lors d’une visite dans un hôtel Hilton.

En conséquence, elle a été placée en détention psychiatrique 5150, ce qui correspond à l’hospitalisation psychiatrique involontaire légale d’un adulte en crise de santé mentale, pendant 72 heures, selon TMZ.

Des initiés ont déclaré à People Friday que Kim était « dans une très mauvaise passe » et que sa prétendue « dépendance à l’alcool était une source continue de conflit » pour ses proches, en particulier Kyle, qui est le « plus inquiet » de la famille.

La star de « Halloween Kills » aurait fait de son mieux pour « prendre soin » de sa sœur aînée, avec l’aide de sa sœur aînée Kathy Hilton, mais c’est un équilibre difficile entre « aider » et « permettre ».

« La famille est très discrète sur les détails, mais d’après le peu qu’ils ont dit, il est clair qu’ils ont atteint un nouveau point de rupture avec elle », a déclaré une source.

Kyle et sa sœur Kathy Hilton auraient évité Kim afin de la forcer à obtenir de l’aide. FilmMagie

Les sœurs se demanderaient si elles « aident » ou « facilitent ». Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

Ni Kim ni ses représentants n’ont commenté ses prétendus problèmes. Elle n’a pas encore publié de message en ligne non plus.

Pendant ce temps, l’activité de Kyle sur les réseaux sociaux semble normale, elle partageant des photos et des vidéos d’elle-même avec son chien via ses histoires Instagram.

Kim souffre d’alcoolisme depuis des années, et Andy Cohen a précédemment révélé que Bravo avait même pris des mesures pour amener la star de télé-réalité en cure de désintoxication en 2011.

On ne sait pas exactement quand Kim, qui était sobre depuis de nombreuses années, est tombée du wagon. Kimrichards11/Instagram

L’ancien de « RHOBH » aurait été placé en attente de 5150 au début du mois après avoir agi de manière « incohérente ». Getty Images pour Extra

En 2019, Kyle a déclaré que jouer dans « RHOBH » pour les saisons 1 à 5 gardait sa sœur « responsable » et l’aidait à surmonter sa dépendance.

« Elle dit que cela lui a sauvé la vie parce que vous savez, il n’y a nulle part où se cacher et tout le monde le sait – maintenant, partout où elle va, les gens savent qui elle est », avait déclaré la star de « Halloween Ends » dans « The Jenny McCarthy Show » à l’époque. « Elle ne peut rien faire ! Donc ça l’a vraiment aidée !

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance nationale de la Substance Abuse and Mental Health Services Administration au 800-662-4357.