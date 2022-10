Kyle Richards, star de “Real Housewives”, pose pour la couverture d’un magazine torride avant la première de “Halloween Ends”

Kyle Richards a posé pour des photos sensuelles pour une couverture de magazine avant la première de “Halloween Ends” vendredi, admettant sur Instagram qu’il lui a fallu du temps pour la convaincre d’accepter la séance photo.

L’étoile “Halloween” posté les photos sur son Instagram, remerciant le directeur créatif de PhotoBook Magazine, Mike Ruiz, pour avoir créé une séance photo aussi amusante et révélant qu’elle a dû consulter plusieurs personnes avant d’accepter de participer aux photos les plus suggestives et sensuelles. Elle a également averti les fans de ne pas venir la chercher dans la section des commentaires pour sa décision.

“Ne me @ pas. C’est de l’art”, a écrit Richard dans sa légende. “@mikeruizone a dû convaincre pour que je le fasse. Ensuite, j’ai obtenu l’approbation du chat de la famille.”

Richards a également récemment parlé avec Fox News Digital de son prochain film, “Halloween Kills”, de son amitié spéciale avec Jamie Lee Curtis et des moments difficiles qu’elle a eu cette saison sur “The Real Housewives of Beverly Hills”.

Elle était présente à la cérémonie lorsque Curtis a été honorée en obtenant sa main et ses empreintes cimentées devant le théâtre chinois TCL. Pendant son séjour, elle a expliqué sa réaction émotionnelle en voyant son amie honorée d’une manière si spéciale.

“Je me sens tellement ému. Cela m’a vraiment coupé le souffle d’être ici”, a déclaré Richards. “Je pense que grandir ici et toujours voir le théâtre ici et voir la main et les empreintes ici et voir Jamie recevoir cet honneur a été si touchant, et je suis tellement excité de pouvoir être ici pour célébrer avec elle.”

Curtis et Richards se sont rencontrés pour la première fois en 1978 sur le tournage du premier film “Halloween”, quand Richards avait 9 ans et Curtis en avait 20. Richards a joué Lindsey, l’un des deux enfants du personnage de Curtis, Laurie Strode, gardait les enfants quand le meurtrier Michael Myers est entré par effraction dans la maison et a attaqué.

Il y a eu de nombreuses suites au film populaire, mais les deux derniers films, “Halloween”, “Halloween Kills” de 2018 et le prochain “Halloween Ends” sont des suites directes qui continuent l’histoire originale avec Myers, Laurie et Lindsey. Curtis et Richards ont tous deux repris leurs rôles pour ces suites.

Lors de l’événement, Richards a déclaré à Fox News Digital qu’elle “sait que les fans vont adorer” le nouveau film et qu’elle ne peut pas croire que les fans sont toujours aussi investis dans l’histoire toutes ces années plus tard.

“Marcher sur le tapis hier soir, je pensais, je veux dire que je marchais sur le tapis quand j’avais 7 ou 8 ans en jouant le même personnage. Jouer Lindsey toutes ces années plus tard, et les fans l’aiment toujours, c’est vraiment excitant, et c’est surréaliste.”

Curtis et Richards ont réussi à maintenir une relation étroite depuis leur première rencontre en 1978, Curtis faisant même une apparition dans l’émission de Richards, “The Real Housewives of Beverly Hills”, revenant pour une brève apparition au début du premier épisode du retrouvailles de la saison 12.

Richards a laissé entendre que cette réunion était la plus difficile à filmer pour elle, principalement parce qu’une partie de ce qui avait été discuté concernait sa sœur, Kathy Hilton, qui est apparue dans la série en tant qu’amie des “Housewives”.

Lisa Rinna, membre de la distribution, a commencé à attaquer Hilton à propos d’un incident qui s’est produit hors caméra au cours duquel Hilton aurait dit des choses méchantes à propos de chaque membre de la distribution, allant particulièrement durement à sa sœur. Comme on le voit dans l’émission, Richards a pu pardonner à sa sœur mais a été coincée dans un endroit difficile parce que son amie, Rinna, a refusé de le faire.

La bande-annonce de la réunion montre Hilton et Richards qui s’y mettent et Richards devient visiblement mal à l’aise et émotif. Malgré leur relation tendue actuelle, Richards garde l’espoir qu’elle et Hilton pourront éventuellement arranger les choses.

“Évidemment, les retrouvailles ont été difficiles. Ce fut une saison vraiment difficile sur” Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills “”, a déclaré Richards. “Ce n’est jamais facile quand on a des problèmes avec la famille, mais nous sommes sœurs, nous serons toujours ensemble. J’aime mes sœurs.”