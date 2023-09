Kyle Richards soutient Mauricio Umansky à la première de « DWTS » – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Kyle Richards et Mauricio Oumanski sont un modèle de maturité et de force au milieu de leurs problèmes conjugaux. Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills La star était dans le public lorsque Mauricio est apparu lors de la première de la saison 32 de Danser avec les étoiles — et leur fille aînée ensemble, 27 ans Alexia Oumanski, Est-ce qu’il y avait aussi quelqu’un qui encourageait son père ! Le Halloween tue on pouvait voir l’actrice applaudir Mauricio après qu’il ait exécuté un jive avec son partenaire de danse Emma Slater. Il a obtenu une note de 15 sur 30 de la part des juges lors de la première du 26 septembre.

Dans sa vidéo d’introduction, Mauricio a apparemment fait référence à ses problèmes de mariage persistants avec Kyle. Il a admis avoir rejoint DWTS pour se « changer les idées » de l’année difficile qu’il a vécue. Personnes a rapporté pour la première fois le 3 juillet que Mauricio, 53 ans, et Kyle, 54 ans, s’étaient séparés – mais vivaient paradoxalement toujours sous le même toit.

« Kyle et Mauricio sont séparés depuis un moment maintenant mais vivent toujours sous le même toit », aurait déclaré une source au média. « Ils restent amicaux pendant qu’ils déterminent quelle est la prochaine étape pour eux et leur famille. » Le même jour, le couple puissant s’est rendu sur Instagram pour repousser les rumeurs selon lesquelles ils divorceraient.

« En ce qui concerne les nouvelles qui ont été publiées à notre sujet aujourd’hui… toute affirmation concernant notre divorce est fausse », ont-ils révélé dans une déclaration commune. « Mais oui, nous avons eu une année difficile. Le plus difficile de notre mariage. Mais nous nous aimons et nous respectons énormément tous les deux.

La déclaration poursuit : « Il n’y a eu aucun acte répréhensible de la part de qui que ce soit. Même si nous sommes aux yeux du public, nous demandons à pouvoir résoudre nos problèmes en privé. Même s’il peut être amusant de spéculer, ne créez pas de fausses histoires pour alimenter un autre récit salace. »

Kyle et Mauricio, qui partagent trois filles, ont tenu leur promesse de continuer à se « respecter ». La famille a récemment profité de vacances en Italie, avec Mauricio et Kyle présents pour l’escapade. Mais cela ne veut pas dire que c’est facile – Kyle a admis lors d’un Amazon Live fin août que cela avait été « dur » pour eux. « Tu sais que ça a été très difficile à faire [because] ça se joue avec tant de gens qui ont les yeux rivés sur nous et [with us] être aux yeux du public », a-t-elle expliqué. « Évidemment, nous nous soucions beaucoup les uns des autres. »