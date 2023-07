Kyle Richards sobre et ne buvant pas pendant la séparation – Hollywood Life

Voir la galerie







Kyle Richards54 ans, a confirmé qu’elle était sobre au milieu de sa séparation d’avec son mari Maurice Oumanski, 53 ans. « Aujourd’hui marque un an sans alcool pour moi. Un certain nombre de choses m’ont amené à la conclusion que je ne voulais pas boire », a commencé Kyle dans un long post Instagram partagé sur sa page le samedi 15 juillet.« Je savais que cela ne me servait plus (sans jeu de mots ) physiquement, mentalement ou spirituellement. Je n’ai jamais fixé de délai pour boire à nouveau ou dire SI je le ferais un jour », a-t-elle également déclaré. Elle a joint le message à un magnifique selfie sans maquillage alors qu’elle portait un chapeau de cow-boy, un haut noir et un collier en argent avec des anneaux entrelacés.

« Tout ce que je sais, c’est que je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement ni plus clair mentalement… J’ai appris que je partage encore trop mais au moins je n’ai pas la ‘hanxieté’ d’y penser… J’ai appris que je le fais toujours des choses stupides parfois et je me battais à ce sujet », l’actrice a tourné Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills icône écrite. « J’ai appris que je suis toujours amusant et enfin, j’ai appris que c’était beaucoup plus facile que je ne le pensais. Il s’est certainement heurté à la résistance de certains. Mais je n’ai jamais été du genre à être la proie de la pression des pairs. Peu importe mon âge.

Kyle n’est pas le seul membre de sa famille à mener une vie sobre – sa sœur aînée Kim Richard58 ans, est également sans alcool après son dernier séjour en cure de désintoxication en 2019. Kim a été en cure de désintoxication quatre fois au fil des ans, y compris une visite en 2011 qui Andy Cohen révélé a été payé par Bravo.

Dans le post de Kyle, elle a dit qu’elle n’avait pas de « problème » avec l’alcool, ce qui a conduit certains de ses amis à ne pas comprendre sa décision. « L’alcool m’a fait me sentir déprimé le lendemain, peu importe à quel point la nuit précédente était amusante. Et honnêtement, la vie va nous jeter des jours difficiles », a écrit le natif de Californie. « Je n’ai certainement pas besoin d’en ajouter d’autres à cette liste. Vous êtes nombreux à m’envoyer des DM pour me poser des questions sur mon parcours sans alcool, alors j’ai décidé de partager ici aujourd’hui en ce 365e jour. Bravo », a-t-elle dit vers la conclusion de son message.

Suite à des informations selon lesquelles elle et son mari, le magnat de l’immobilier Mauricio, divorçaient après 27 ans et quatre enfants, Kyle s’est également rendu sur Instagram pour confirmer qu’ils n’étaient que séparés. « En ce qui concerne les nouvelles qui ont été publiées à notre sujet aujourd’hui… toute affirmation concernant notre divorce est fausse », a écrit le couple dans la déclaration conjointe du 3 juillet. « Cependant, oui, nous avons eu une année difficile. Le plus difficile de notre mariage. Mais nous nous aimons et nous respectons énormément.

Plus Nouvelles des célébrités

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: ‘RHOBH’ Saison 13: Tournage après la séparation de Kyle et Mauricio, date de première possible et plus que nous savons

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.