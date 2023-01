Kyle Richards Shades Lisa Vanderpump pour avoir dénigré la sortie RHOBH de Lisa Rinna – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Il ne semble pas que Kyle Richards est en fête Lisa Rinaest la sortie de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills après huit saisons. La star de la série OG l’a clairement indiqué le 6 janvier, lorsqu’elle a ombragé son ennemi juré, Lisa Vanderpumppour dissing Rinna.

Le 5 janvier, Lisa Rinna a annoncé qu’elle quittait la série Bravo, suite à une “décision mutuelle” prise par elle-même et le réseau. “C’est le travail le plus long que j’ai occupé en 35 ans de carrière et je suis reconnaissant à tout le monde chez Bravo et à tous ceux qui sont impliqués dans la série. Cela a été une course amusante de 8 ans et je suis ravie de ce qui va arriver !”, a-t-elle déclaré. HollywoodLa Vie après PERSONNES initialement annoncé la nouvelle.

Après que Lisa ait fait sa grande annonce, Lisa Vanderpump est allée sur Twitter et a écrit « Ding dong » – comme dans, la sorcière est morte. De toute évidence, elle adorait les nouvelles. Mais Kyle, qui a eu une énorme brouille avec Lisa Vanderpump pendant la saison 9, n’a pas aimé le message de LVP et les fans non plus. Après qu’un utilisateur de Twitter ait demandé à LVP : “Pourquoi n’avez-vous pas commenté Vivienne Westwood et devez-vous commenter cela ?”, Kyle a “aimé” le tweet, faisant référence à la mort récente de la créatrice de mode britannique. Vivienne Westwood.

Nous ne savons pas exactement pourquoi ce fan s’attendait à ce que Lisa commente la mort de Vivienne – nous ne sommes au courant d’aucun lien qu’ils partagent, sauf pour être britannique – mais ce qui semblait évident, c’est que Kyle n’aimait pas voir LVP diss Lisa Rina.

Lisa Rinna et Kyle Richards ont mis fin à leur amitié avec Lisa Vanderpump pendant la saison 9, après l’avoir accusée d’avoir divulgué une histoire sur Dorit Kemsley adopter un chien de Vanderpump Dogs qui s’est finalement retrouvé dans un abri de mise à mort.

