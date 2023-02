Kyle Richards révèle ses espoirs pour la saison 13 de ‘RHOBH’: Exclusif – Hollywood Life

Une nouvelle saison de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills est à l’horizon après une longue interruption, et l’étoile OG Kyle Richards Raconté HollywoodLa Vie comment elle se sent avant que le tournage ne reprenne enfin. “Je pense que j’ai hâte de continuer vraiment”, a déclaré Kyle EXCLUSIVEMENT lors du concert Go Red for Women Red Dress Collection de l’American Heart Association, le 1er février. “La saison dernière a été une saison très, très difficile”, a-t-elle ajouté. . Kyle faisait clairement référence à sa malheureuse brouille avec sa sœur, Kathy Hiltonqui s’est joué sur la saison 12.

“Donc, je veux juste passer de la négativité et de la toxicité”, nous a également dit Kyle. «Et reviens vers toi, passe un bon moment. Et nos relations et grandir davantage ensemble en tant que groupe. La Bravolebrity a également déclaré qu’elle souhaitait “apporter un peu de positivité” dans la nouvelle saison.

“Je veux dire, je ne suis pas d’humeur à prendre le BS de qui que ce soit”, a déclaré Kyle. « C’est donc une énergie que j’apporte. Et j’ai vraiment envie de recommencer à m’amuser. Alors vous savez, j’ai eu des saisons où je me suis tellement amusé. J’ai ri tout le temps. Et bien sûr, quelques larmes ici et là. Mais celui-ci était tellement difficile. Je veux juste revenir vers vous, m’amuser à nouveau et une femme qui s’amuse bien.

Lisa Rina, 59 ans, ne reviendra pas dans la saison 13, suite à ses accusations explosives à propos de Kathy après le voyage du casting à Aspen. Kyle a dit HL qu’elle pense que Rinna a fait le bon choix de quitter la téléréalité à succès après huit ans.

« Je pense que le spectacle peut être très difficile. Et vous savez, je comprends cela », a déclaré Kyle. « Parfois, vous avez besoin d’une pause. Et elle était super dans la série, et elle nous manquera. Et vous ne savez jamais ce qui se passera dans le futur. Alors on verra.

Sans Rinna, Kyle pense qu’il y aura une “nouvelle dynamique” entre les acteurs restants dans la saison à venir. “La dynamique change toujours à chaque saison au fur et à mesure que les membres de la distribution vont et viennent et, vous savez, les alliances changent, et les gens apprennent et grandissent, espérons-le”, a déclaré Bravolebrity. « Alors, oui, bien sûr, il y aura une nouvelle dynamique. Absolument.”

Bravo n’a pas encore annoncé le casting officiel de RHOBH la saison 13, dont le tournage devrait commencer à la mi-février. En plus de Rinna, Diana Jenkins a également confirmé sa sortie de la série, après une seule saison.

