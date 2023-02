Kyle Richards révèle qu’elle veut que Kim et Teddi reviennent sur ‘RHOBH’: Exclusif – Hollywood Life

En tant que dernier JO restant de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills, Kyle Richards, 54 ans, pose constamment des questions sur l’avenir de la série. Suivant Lisa RinaKyle a révélé en janvier qu’elle était prête pour Chrissy Teigen, 37 ans, pour enfin rejoindre la série, mais ça n’arrivera probablement pas. Alors que le casting de la saison 13 se prépare pour le début du tournage, Kyle a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qui ancien Les femmes au foyer qu’elle veut revenir dans l’émission.

Plus d’actualités “RHOBH”:

“J’aimerais voir ma soeur Kim [Richards] reviens », nous a dit Kyle lors du concert Go Red for Women Red Dress Collection de l’American Heart Association, le 1er février.

“J’aimerais voir Teddi [Mellencamp] reviens », a également déclaré Kyle. “Je ne sais pas. Je pense probablement à Kim et Teddi, je dirais.

Kim a joué dans les cinq premières saisons de l’émission Bravo, au cours desquelles elle s’est livrée à de vilaines bagarres avec sa sœur. Pendant ce temps, Teddi a rejoint la série pour la saison 8 et a formé un lien étroit avec Kyle presque immédiatement. Teddi a été licenciée après la saison 10, mais elle a fait des apparitions dans la série depuis lors.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Nous avons également demandé à Kyle ce qu’elle penserait de son vieil ami Lisa Vanderpump retour au spectacle. Rappelez-vous, Kyle et Lisa ont eu une dispute majeure lors de la saison 9 à cause du tristement célèbre scandale “Puppygate”, qui a poussé Lisa à quitter la série.

“Écoutez, je suis nostalgique, vous savez, et je n’ai pas perdu de vue que Lisa était géniale dans la série”, a admis Kyle. «Et nous avons eu une excellente relation pendant que cela a duré. Mais vous savez, je pense que nous avons un casting solide tel qu’il est.

Lien connexe Lié: ‘Dexter: New Blood’ Saison 2: les dernières nouvelles sur le fait que cela se passe ou non

Bravo n’a pas encore annoncé le casting officiel de RHOBH la saison 13, dont le tournage devrait commencer à la mi-février. Rinna et Diana Jenkins ont tous deux confirmé qu’ils ne reviendraient pas. Kyle, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais, Sutton Strackeet Cristal Kung Minkoff devraient revenir, accompagnés d’un ou deux débutants. Il n’y a eu aucune confirmation concernant Kathy Hiltonl’avenir de la série non plus.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.