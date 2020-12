Kyle Richards a été testé positif au coronavirus.

le Vraies femmes au foyer de Beverly Hills étoile a pris à Instagram le samedi 5 décembre pour partager la nouvelle avec ses 3,1 millions d’abonnés. La personnalité de la télé-réalité a également révélé que sa fille de 20 ans, Sophia Umansky, a également été testé positif pour COVID-19.

«J’aime tellement ces gens», a-t-elle commencé sa légende avec plusieurs émojis cœur rouge, à côté d’une photo de famille. « Certains d’entre vous ont peut-être entendu dire que j’avais COVID. Je l’ai eu après que ces photos aient été prises. »

«Depuis que j’ai été diagnostiqué, j’ai été séparé de ma famille afin de les garder en bonne santé. Malheureusement, Sophia l’a également eu», a poursuivi Kyle. « Nous resterons isolés jusqu’à ce qu’il soit sûr de revoir la famille et les autres. J’ai hâte de les serrer dans mes bras. »

Bien que Kyle n’ait pas partagé beaucoup de détails sur le moment ou la façon dont elle et Sophia ont contracté le virus, il semble qu’ils soient en cours de récupération. Il semble également que les proches de la star n’aient pas été affectés par le COVID-19, y compris son mari, Mauricio Umansky, et leurs deux autres filles, Alexia Umansky, 24 et Portia Umansky, 12 ans, ainsi que la fille de Kyle, Farrah Aldjufrie, 32 ans, d’une relation antérieure.